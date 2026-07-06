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Житель РТ получил тяжелые травмы при столкновении гидроцикла с катамараном

Житель РТ получил тяжелые травмы при столкновении гидроцикла с катамараном.

Источник: ИА Татар-информ

Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, столкновение произошло вечером 5 июля на пляже «Локомотив» в Казани. После того как об этом стало известно ведомству, на помощь выехали оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели ЗПСО № 2.

По прибытии на место выяснилось, что водитель гидроцикла получил рану нижней челюсти и повредил артерию. Его госпитализировали.

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