Унесло течением: в Свердловской области на водоемах утонули двое детей

«Отец привез свою дочь в гости к подруге, с собой у нее было два надувных круга. Вскоре девочки отправились в центральный парк города, рядом с которым имеется водоем. Подруга купаться не стала, а приехавшая погостить девочка решила поплавать. В первый раз она благополучно находилась в воде порядка 10 минут. А спустя примерно полчаса вошла в воду повторно, но на этот раз круг стало уносить течением. Малышка запаниковала и выпала из плавсредства. Ставший очевидцем ЧП мужчина предпринял попытку прийти на помощь, но из-за быстрого течения сделать этого не смог», — рассказал представитель МВД.