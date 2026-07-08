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Что известно об ударе БПЛА Ирана по Бахрейну

Иранская армия атаковала с использованием беспилотников территорию Бахрейна. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление военного ведомства Исламской республики.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В качестве целей атаки военные назвали объекты на авиабазе Шейх-Иса. Именно там дислоцированы американские подразделения. Кроме того, в Бахрейне расположен штаб 5-го оперативного флота ВМС США. Эта структура отвечает за акваторию Персидского залива и Аравийского моря.

До этого Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о совместной операции ВМС и ВВС. По данным КСИР, военные применили баллистические ракеты и дроны для ударов по 85 целям на американских базах в районе Персидского залива.

В КСИР утверждают, что под удар попали база 5-го флота США в Бахрейне и авиабаза Али Аль-Салем в Кувейте. В ведомстве подчеркнули: эта операция стала прямым ответом на недавние воздушные атаки США. Американцы нанесли удары по прибрежным базам и военным объектам в южной иранской провинции Хормозган, которая выходит к побережью Ормузского пролива.

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