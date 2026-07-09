Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом в Тверской области

Крупная авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла на 291-м километре автодороги М-10 «Россия» в Вышневолоцком муниципальном округе. В результате столкновения погибли четыре человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком КамАЗ. Удар оказался смертельным для всех, кто находился в легковой машине: погибли водитель и три пассажира, в том числе двое детей — 14-летняя девочка и четырехлетний мальчик.
Для установления всех обстоятельств случившегося Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тверской области организована доследственная проверка. Ход и результаты этой проверки, а также установление всех деталей происшествия находятся на контроле Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры.