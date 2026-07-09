Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом в Тверской области

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком КамАЗ. Удар оказался смертельным для всех, кто находился в легковой машине: погибли водитель и три пассажира, в том числе двое детей — 14-летняя девочка и четырехлетний мальчик.