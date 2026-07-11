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Мощный подъем воды разрушил участок федеральной трассы на Урале

Провал дорожного полотна случился на федеральной трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Талицком муниципальном округе Свердловской области.

Провал дорожного полотна случился на федеральной трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Талицком муниципальном округе Свердловской области. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Участок дороги ранее был полностью закрыт для движения из-за подъема воды.

По информации главы региона, повреждение зафиксировано на 196-м километре автодороги. Причиной стал рост уровня воды в реке Куяр. На месте происшествия работают ответственные службы.

Ограничения на движение были введены еще в субботу. Как ранее сообщала региональная Госавтоинспекция, ухудшение гидрологической обстановки и перелив воды через проезжую часть потребовали полностью перекрыть движение транспорта в обоих направлениях на указанном участке федеральной трассы.

По данным регионального главка МЧС, с 11 по 13 июля в Свердловской области ожидаются ливни, грозы, крупный град и усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду.

Последствия непогоды затронули и энергоснабжение региона. По состоянию на утро воскресенья без электричества оставались 3,8 тысячи жилых домов, где проживают 10,3 тысячи человек, в двух муниципалитетах. Восстановительные работы продолжаются.

В пресс-службе компании «Россети Урал» ранее сообщили, что к вечеру субботы электроснабжение было восстановлено более чем у 80% жителей Свердловской области, оставшихся без света после прохождения сильного грозового фронта.

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