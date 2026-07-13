Полицейский, на которого напала женщина с ножом, умер в Нижнем Новгороде

Полицейский Сергей Мурыгин, на которого напала женщина с ножом, скончался в больнице Нижнего Новгорода от полученного ранения. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
— 13 июля 2026 года участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН отдела полиции № 1 капитан полиции Сергей Мурыгин скончался в больнице после полученного ножевого ранения, — говорится в сообщении.
9 июля во время выполнения служебных обязанностей Мурыгиным 42-летняя нижегородка, проходящая свидетельницей по уголовному делу, ранила его. После этого ее задержали и заключили под стражу.
В региональном управлении МЧС отметили, что Сергей Мурыгин служил в органах внутренних дел более девяти лет и зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный сотрудник. У него остались жена и несовершеннолетний ребенок, которым полиция окажет всестороннюю помощь, передает канал ведомства в мессенджере МАКС.
16 апреля в поселке Аккермановка Оренбургской области во время задержания преступника, который находился в федеральном розыске, один полицейский погиб и еще три получили ранения.