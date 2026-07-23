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Воронежская студентка отдала мошенникам 270 тысяч рублей и восемь тысяч долларов

Девушку испугали информацией о взломе «Госуслуг».

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Воронежу задержали 20-летнего жителя Белгородской области, выполнявшего роль подельника аферистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В начале июня 19-летней студентке позвонил лжесотрудник службы доставки и выманил код из СМС. Затем якобы представитель ФСБ заявил о взломе «Госуслуг» и передаче ее данных третьим лицам. Дабы сохранить сбережения, запуганная девушка отдала приехавшему к ее дому курьеру 270 тысяч рублей и восемь тысяч долларов США. По легенде он должен был задекларировать наличные.

Ранее несудимый мужчина признался, что нашел предложение о подработке через знакомого, а в его задачи входил сбор наличных и передача их кураторам. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигуранта поместили в изолятор.

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