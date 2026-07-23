Воронежская студентка отдала мошенникам 270 тысяч рублей и восемь тысяч долларов

В начале июня 19-летней студентке позвонил лжесотрудник службы доставки и выманил код из СМС. Затем якобы представитель ФСБ заявил о взломе «Госуслуг» и передаче ее данных третьим лицам. Дабы сохранить сбережения, запуганная девушка отдала приехавшему к ее дому курьеру 270 тысяч рублей и восемь тысяч долларов США. По легенде он должен был задекларировать наличные.