Маршрутка попала в смертельную аварию на встречке в Витебской области

По предварительной информации, 35-летний водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Renault. Как итог — погибла 57-летняя женщина, пассажир легкого авто. 57-летний водитель этой машины, а также три пассажира маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет с травмами госпитализированы.