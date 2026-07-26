Маршрутка попала в смертельную аварию на встречке в Витебской области

Маршрутка, микроавтобус Volkswagen, и легковой автомобиль Renault утром 26 июля попали в ДТП в Шумилинском районе Витебской области, сообщает УВД Витебского облисполкома.
По предварительной информации, 35-летний водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Renault. Как итог — погибла 57-летняя женщина, пассажир легкого авто. 57-летний водитель этой машины, а также три пассажира маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет с травмами госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.
Кстати, 25 июля в Батуми в ДТП попал микроавтобус с белорусскими туристами. МИД подтвердил гибель двух человек.
А 24 июля возле Осипович опрокинулся МАЗ с военными, срочник и сержант погибли, 14 человек в больнице.