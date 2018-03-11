7 мартаРусская служба Би-би-сиВолодин — журналисткам: «Опасно работать в Думе? Меняйте работу»Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в домогательствах. Это может восприниматься как попытка дискредитации, сказал он и посоветовал менять работу, если журналистки чувствуют опасность в парламенте.
6 мартаРусская служба Би-би-сиЧто случится, если женщины вдруг станут сильнее мужчинЕсли бы женщины вдруг обрели физическую силу, превосходящую мужскую, как изменилось бы наше общество? Корреспондент BBC Future задала такой вопрос исследователям и экспертам по гендерным вопросам. Вот результаты этого интригующего мысленного эксперимента.
6 мартаРусская служба Би-би-сиКак предотвратить угрызения совести от бесполезных покупокКогда у нас плохое настроение, мы часто прибегаем к шопинг-терапии. Покупки и правда порой помогают отвлечься и почувствовать себя лучше, но если в итоге на них потрачено слишком много денег — эффект обратный: вас начинает мучить совесть. Как улучшить настроение и в то же время не разориться? Корреспондент BBC Capital предлагает варианты решения проблемы.
5 мартаРусская служба Би-би-сиМедицина будущего: чем и как нас будут лечить. А главное — ктоПока в обществе спорят о потенциальном «восстании машин», об угрозах со стороны больших данных и искусственного интеллекта, новые технологии трансформируют одну из главных областей жизни человека — медицину. Каким будет ее будущее?
4 мартаРусская служба Би-би-сиАлександр Роднянский: мы со Звягинцевым дополняем друг другаЗа два дня до вручения «Оскаров» в Лос-Анжелесе проливной дождь, мы сидим в отеле The Beverly Wilshire в ожидании одного из творцов «Левиафана», «Елены» и «Нелюбви», с недавних пор американского киноакадемика Александра Роднянского.
1 мартаРусская служба Би-би-сиИзлучение от смартфонов: насколько это опасно и как себя защитить?Вредно ли радиация, исходящая от вашего мобильного? Может ли постоянное пользование телефоном привести к возникновению опухоли? Ученые наконец придумали единицу измерения радиации, исходящей от сотовых телефонов. Выяснилось, что этот показатель варьируется в зависимости от марки и модели телефона.
1 мартаРусская служба Би-би-сиФото: прорубь как кайф и лекарство от насморкаВ России и Польше таких людей называют «моржи», в Финляндии — «тюлени» и «выдры», в Северной Америке — «белые медведи». Фотограф Дмитрий Ермаков спросил у питерцев, ныряющих в прорубь зимой, зачем они это делают.
28 февраляРусская служба Би-би-сиМожно ли купить счастье за деньги? Ученые говорят, что даИсследователи из Университета Пердью в США утверждают, что счастье все-таки можно купить — уровень дохода влияет на общую удовлетворенность жизнью. А без удовлетворенности жизнью счастливым не стать.
27 февраляРусская служба Би-би-си200 селфи в день: как живут «селфизависимые»22-летний инстаграмер Джунаид Ахмед признается, что страдает «селфизависимостью» — желание получать «лайки» за свои фотографии настолько велико, что он делает за день порядка 200 селфи-снимков.