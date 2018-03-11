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Монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти ПерриКатолическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой
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Новости от Русская служба Би-би-си

11 мартаРусская служба Би-би-си
В США монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти ПерриКатолическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой Кэти Перри из-за продажи монастыря в Лос-Анджелесе, упала и умерла прямо во время судебного заседания, сообщают американские СМИ.
7 мартаРусская служба Би-би-си
Володин — журналисткам: «Опасно работать в Думе? Меняйте работу»Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в домогательствах. Это может восприниматься как попытка дискредитации, сказал он и посоветовал менять работу, если журналистки чувствуют опасность в парламенте.
6 мартаРусская служба Би-би-си
Что случится, если женщины вдруг станут сильнее мужчинЕсли бы женщины вдруг обрели физическую силу, превосходящую мужскую, как изменилось бы наше общество? Корреспондент BBC Future задала такой вопрос исследователям и экспертам по гендерным вопросам. Вот результаты этого интригующего мысленного эксперимента.
6 мартаРусская служба Би-би-си
Как предотвратить угрызения совести от бесполезных покупокКогда у нас плохое настроение, мы часто прибегаем к шопинг-терапии. Покупки и правда порой помогают отвлечься и почувствовать себя лучше, но если в итоге на них потрачено слишком много денег — эффект обратный: вас начинает мучить совесть. Как улучшить настроение и в то же время не разориться? Корреспондент BBC Capital предлагает варианты решения проблемы.
5 мартаРусская служба Би-би-си
Билборд в Миссури: как американка 15 лет ищет пропавшую дочь?Американка Марианна Эшер-Чэпмен из Миссури уже 15 лет ищет свою пропавшую дочь. Она прошла через те же испытания, что и героиня фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
5 мартаРусская служба Би-би-си
Медицина будущего: чем и как нас будут лечить. А главное — ктоПока в обществе спорят о потенциальном «восстании машин», об угрозах со стороны больших данных и искусственного интеллекта, новые технологии трансформируют одну из главных областей жизни человека — медицину. Каким будет ее будущее?
4 мартаРусская служба Би-би-си
Война пошлин: Трамп пригрозил обложить налогом европейские автомобилиВойна пошлин, начатая на словах президентом США Дональдом Трампом с торговыми партнерами его страны, вышла на новый уровень: теперь американский президент пригрозил ввести налог на импорт автомобилей из Евросоюза.
4 мартаРусская служба Би-би-си
Александр Роднянский: мы со Звягинцевым дополняем друг другаЗа два дня до вручения «Оскаров» в Лос-Анжелесе проливной дождь, мы сидим в отеле The Beverly Wilshire в ожидании одного из творцов «Левиафана», «Елены» и «Нелюбви», с недавних пор американского киноакадемика Александра Роднянского.
2 мартаРусская служба Би-би-си
99-летний австралийский пловец установил мировой рекордДжордж Коронес установил новый мировой рекорд при заплыве на 50 метров вольным стилем в категории для людей в возрасте от 100 до 104 лет.
1 мартаРусская служба Би-би-си
Как пережить вооруженное нападение. Три историиИстории трех человек, которые пережили вооруженное нападение. Как правильно действовать? Бежать или не двигаться?
1 мартаРусская служба Би-би-си
Излучение от смартфонов: насколько это опасно и как себя защитить?Вредно ли радиация, исходящая от вашего мобильного? Может ли постоянное пользование телефоном привести к возникновению опухоли? Ученые наконец придумали единицу измерения радиации, исходящей от сотовых телефонов. Выяснилось, что этот показатель варьируется в зависимости от марки и модели телефона.
1 мартаРусская служба Би-би-си
Фото: прорубь как кайф и лекарство от насморкаВ России и Польше таких людей называют «моржи», в Финляндии — «тюлени» и «выдры», в Северной Америке — «белые медведи». Фотограф Дмитрий Ермаков спросил у питерцев, ныряющих в прорубь зимой, зачем они это делают.
1 мартаРусская служба Би-би-си
На коже египетских мумий найдены самые древние татуировкиУченые обнаружили старейшие фигуративные татуировки на коже двух египетских мумий 5000-летней давности.
28 февраляРусская служба Би-би-си
Можно ли купить счастье за деньги? Ученые говорят, что даИсследователи из Университета Пердью в США утверждают, что счастье все-таки можно купить — уровень дохода влияет на общую удовлетворенность жизнью. А без удовлетворенности жизнью счастливым не стать.
28 февраляРусская служба Би-би-си
Слепота не преграда: как живет незрячий чемпион по ММАРональд Дламини — в прошлом чемпион Южной Африки по смешанным боевым искусствам или ММА, но сейчас он слеп.
27 февраляРусская служба Би-би-си
200 селфи в день: как живут «селфизависимые»22-летний инстаграмер Джунаид Ахмед признается, что страдает «селфизависимостью» — желание получать «лайки» за свои фотографии настолько велико, что он делает за день порядка 200 селфи-снимков.
27 февраляРусская служба Би-би-си
Летающие кони, панды или медведи: кто стоит за кибератакой на ОлимпиадуВ проведении масштабной кибератаки на организационный комитет Игр-2018 подозревают Северную Корею, Китай и Россию. Исследователи не исключают, что любая их этих сторон могла подставить другую.
27 февраляРусская служба Би-би-си
Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в АмерикеНа аукционе в Нью-Йорке проданы 24 фотографии из архива мастера документальной фотографии Льюиса Хайна. Они были частью коллекции известного фотографа Иззадора Сая Сидмана из Нью-Йорка.
27 февраляРусская служба Би-би-си
Эксперты: поколение миллениалов будет самым тучным в историиБолее 70% процентов британских миллениалов будут страдать ожирением, когда достигнут среднего возраста.
26 февраляРусская служба Би-би-си
Видеорегистратор на шее: вернуться в прошлое на 10 секундКак часто вы становились свидетелем невероятного случая, но не успевали заснять его, чтобы поделиться с друзьями?
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
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Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
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