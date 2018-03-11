6 марта Русская служба Би-би-си

Как предотвратить угрызения совести от бесполезных покупок

Когда у нас плохое настроение, мы часто прибегаем к шопинг-терапии. Покупки и правда порой помогают отвлечься и почувствовать себя лучше, но если в итоге на них потрачено слишком много денег — эффект обратный: вас начинает мучить совесть. Как улучшить настроение и в то же время не разориться? Корреспондент BBC Capital предлагает варианты решения проблемы.