Прогулка по марсианскому кратеруСпециалист НАСА Ашвин Васавада (Ashwin Vasavada) провел виртуальную экскурсию с марсохода «Кьюриосити» (Curiosity) в кратере Гейла. Curiosity показал свой маршрут от места посадки до залива Йеллоунайф и вплоть до пересечения дюн Багнолда. На фоне фотографий изображены гора Шарпа и кратер Гейла, который когда-то, возможно, был гигантским озером с пригодными для жизни условиями.
Бунтарка и радийЕе прославили как гения и заклеймили как нарушительницу супружеской верности: рождение Марии Кюри в 1867 году стало рождением научной звезды мирового масштаба. Она брала штурмом один за другим бастионы мужчин и заплатила жизнью за свое открытие. Этой бунтарке даже после смерти удалось завоевать еще один домен мужчин — она стала первой женщиной, помещенной за свои заслуги во французский зал славы.
10 октября 2017ИноСМИ.Ру
Туалетная революция в Москве провалиласьМногие годы справить в Москве естественную нужду было проблемой. Мэрия под руководством Сергея Собянина приступила к ее решению в 2011 году, но в российской столице до сих пор не хватает общественных туалетов, которые соответствовали бы уровню одного из самых дорогих городов мира. Хотя еще шесть лет назад из городского бюджета на эти нужды было выделено 6,6 миллиардов рублей.