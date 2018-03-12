10 октября 2017 ИноСМИ.Ру

Туалетная революция в Москве провалилась

Многие годы справить в Москве естественную нужду было проблемой. Мэрия под руководством Сергея Собянина приступила к ее решению в 2011 году, но в российской столице до сих пор не хватает общественных туалетов, которые соответствовали бы уровню одного из самых дорогих городов мира. Хотя еще шесть лет назад из городского бюджета на эти нужды было выделено 6,6 миллиардов рублей.