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Новости от ИноСМИ.Ру

14:53 (мск)ИноСМИ.Ру
Как выиграть в лотерею?Материал издания Forskning.no (Норвегия), автор — Андреас Наккерюд (Andreas Nakkerud).
11:39 (мск)ИноСМИ.Ру
Немецкие фермеры требуют отмены антироссийских санкцийНемецкий союз крестьян выступил за переговоры с Россией об отмене взаимных экономических санкций, сообщает финансовый портал «Финанцнахрихтен» (12.03).
19 февраляИноСМИ.Ру
Верны ли стереотипы о русских?Материал издания The Infographics Show (США).
2 февраляИноСМИ.Ру
Прогулка по марсианскому кратеруСпециалист НАСА Ашвин Васавада (Ashwin Vasavada) провел виртуальную экскурсию с марсохода «Кьюриосити» (Curiosity) в кратере Гейла. Curiosity показал свой маршрут от места посадки до залива Йеллоунайф и вплоть до пересечения дюн Багнолда. На фоне фотографий изображены гора Шарпа и кратер Гейла, который когда-то, возможно, был гигантским озером с пригодными для жизни условиями.
10 декабря 2017ИноСМИ.Ру
50 лет первой в мире трансплантации сердцаЭто была мировая новость того же масштаба, что и первый полет человека в космос.
16 ноября 2017ИноСМИ.Ру
Россия протестует против строительства сотен новых храмов: «Они не нужны, из-за них нас лишают зелени»Проект православной церкви — построить 200 культовых зданий. «Это частичное возмещение ущерба после сносов советской эпохи». Но жители районов, где предусмотрено строительство, а также православные верующие выступают против.
13 ноября 2017ИноСМИ.Ру
Бунтарка и радийЕе прославили как гения и заклеймили как нарушительницу супружеской верности: рождение Марии Кюри в 1867 году стало рождением научной звезды мирового масштаба. Она брала штурмом один за другим бастионы мужчин и заплатила жизнью за свое открытие. Этой бунтарке даже после смерти удалось завоевать еще один домен мужчин — она стала первой женщиной, помещенной за свои заслуги во французский зал славы.
10 октября 2017ИноСМИ.Ру
Туалетная революция в Москве провалиласьМногие годы справить в Москве естественную нужду было проблемой. Мэрия под руководством Сергея Собянина приступила к ее решению в 2011 году, но в российской столице до сих пор не хватает общественных туалетов, которые соответствовали бы уровню одного из самых дорогих городов мира. Хотя еще шесть лет назад из городского бюджета на эти нужды было выделено 6,6 миллиардов рублей.
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