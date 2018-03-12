5 марта Вести - Нижний Новгород

Глеб Никитин открыл детский сад в ЖК «Окский берег» Богородского района

С места события передает журналист программы «Вести-Приволжье» Екатерина Рябкова. «В жилом комплексе рядом с поселком на данный момент проживает 15 тысяч человек, и пока детский сад «Бережок» — это единственное дошкольное учреждение в данном микрорайоне.