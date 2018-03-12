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Новости от Вести - Нижний Новгород

14:15 (мск)Вести - Нижний Новгород
Следственный комитет просит нижегородцев помочь найти преступников, которые убили и сожгли автозаводца7 марта 32-летний мужчина выехал на «Ford C-MAX», госномер М 844 АА/152 из дома и направился по Южному шоссе.
11:04 (мск)Вести - Нижний Новгород
Права покупателей в сети Интернет разъяснят нижегородцам в РоспортребнадзореВ Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области с 12 по 26 марта 2018 года будет работать Всероссийская «горячая линия» для потребителей.
11:01 (мск)Вести - Нижний Новгород
Врачи из Японии приедут осваивать экспресс-диагностику онкозаболеваний с помощью биочипов нижегородского изобретенияБиочипы для экспресс-диагностики онкозаболеваний могут появиться в нижегородских лечебных учреждениях.
7 мартаВести - Нижний Новгород
Фильм о Нижнем Новгороде покажут во всех кинотеатрах городаС 7 марта в Нижнем Новгороде почти во всех кинотеатрах начинается серия праздничных показов фильма «Студия Нижний» режиссера Евгения Кудельникова, посвященного Нижнему Новгороду.
6 мартаВести - Нижний Новгород
Полигон ТБО в Кстовском районе признан законным06 марта 2018 г. поставлена окончательная точка в многолетних судебных разбирательствах между ООО «Эко-Реал» и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, а также Департаментом Росприроднадзора по ПФО.
6 мартаВести - Нижний Новгород
«Степень готовности “Стадиона Нижний Новгород” высочайшая», — Леонид Ставицкий6 марта на «Стадионе Нижний Новгород» первый заместитель главы Минстроя России Леонид Ставицкий провел рабочее заседание оперативной рабочей группы по строительству и вводу в эксплуатацию стадионов к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.
6 мартаВести - Нижний Новгород
Холодно и ясно будет в регионе до конца неделиМороз и солнце. Погода как по Пушкину будет радовать нижегородцев до конца недели.
6 мартаВести - Нижний Новгород
Первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов прибыл в Нижний Новгород обсудить проблемы экспортаВ столице Приволжья Игорь Шувалов и глава региона Глеб Никитин примут участие в совещаниях по проблемам развития экспорта и по вопросу о мерах поддержки малого бизнеса.
6 мартаВести - Нижний Новгород
Футбольный мяч украсил фонари к ЧМ-2018 у стадиона «Нижний Новгород»Новые фонари — к Чемпионату мира по футболу 2018. Новое светодиодное освещение уже установлено вокруг стадиона.
6 мартаВести - Нижний Новгород
Сегодня нижегородцы могут задать вопросы начальнику городской полицииСегодня начальник УМВД России по Нижнему Новгороду полковник полиции Владислав Николаевич Пронин в ходе «прямой» телефонной линии поможет гражданам разрешить проблемные ситуации, находящиеся в компетенции ОВД города.
5 мартаВести - Нижний Новгород
Молочные кухни Нижнего Новгорода поменяют график работыМолочные кухни Нижнего Новгорода расширяют ассортимент продукции для самых маленьких жителей. Сотрудники предприятия разработали новый продукт — «Отвар шиповника». Его выпуск готовят к Международному дню здоровья — 7 апреля.
5 мартаВести - Нижний Новгород
Глеб Никитин открыл детский сад в ЖК «Окский берег» Богородского районаС места события передает журналист программы «Вести-Приволжье» Екатерина Рябкова. «В жилом комплексе рядом с поселком на данный момент проживает 15 тысяч человек, и пока детский сад «Бережок» — это единственное дошкольное учреждение в данном микрорайоне.
3 мартаВести - Нижний Новгород
Жители сразу нескольких районов Нижнего Новгорода обратились с жалобами в МинэкологииБольше двух десятков жалоб на химические запахи только за вчерашний день поступило в круглосуточную диспетчерскую службу Министерства экологии региона.
3 мартаВести - Нижний Новгород
Прогноз синоптиков для нижегородцев: март будет морознымПочти до конца месяца столбики термометров вряд ли поднимутся до нуля градусов. Таков предварительный прогноз нижегородских синоптиков.
1 мартаВести - Нижний Новгород
Весна к нижегородцам придет 8 мартаДолгожданная весенняя погода придет в Нижний Новгород в Международный женский день.
1 мартаВести - Нижний Новгород
Полную инвентаризацию всех свалок проведут в регионе в этом годуРаботу всероссийского круглого стола «Чтонетак» накануне в Приволжской столице завершил экологический форум.
28 февраляВести - Нижний Новгород
Нижегородцы стали больше заниматься спортом«Более 35% нижегородцев регулярно занимаются спортом», — заявил Сергей Панов.
28 февраляВести - Нижний Новгород
Жители Автозаводского района рассказали о своих проблемах главе городаВчера прошла встреча главы города Владимира Панова с жителями Автозаводского района. Зал местного Дворца культуры был переполнен.
27 февраляВести - Нижний Новгород
Морозы в Нижегородской области отступят к концу неделиПотерпеть холода еще пару дней придется жителям Нижегородской области. Морозы начнут ослабевать во второй половине недели, то есть с началом календарной весны.
26 февраляВести - Нижний Новгород
Морозы задержатся в регионе на неделюСегодня отмечается всемирный День медлительности. Видимо, и погода в Нижегородской области действует по этому сценарию. Холода не торопятся отступать — в Приволжской столице по-прежнему морозно и солнечно.
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