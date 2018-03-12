6 мартаВести - Нижний НовгородПолигон ТБО в Кстовском районе признан законным06 марта 2018 г. поставлена окончательная точка в многолетних судебных разбирательствах между ООО «Эко-Реал» и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, а также Департаментом Росприроднадзора по ПФО.
5 мартаВести - Нижний НовгородМолочные кухни Нижнего Новгорода поменяют график работыМолочные кухни Нижнего Новгорода расширяют ассортимент продукции для самых маленьких жителей. Сотрудники предприятия разработали новый продукт — «Отвар шиповника». Его выпуск готовят к Международному дню здоровья — 7 апреля.
5 мартаВести - Нижний НовгородГлеб Никитин открыл детский сад в ЖК «Окский берег» Богородского районаС места события передает журналист программы «Вести-Приволжье» Екатерина Рябкова. «В жилом комплексе рядом с поселком на данный момент проживает 15 тысяч человек, и пока детский сад «Бережок» — это единственное дошкольное учреждение в данном микрорайоне.
26 февраляВести - Нижний НовгородМорозы задержатся в регионе на неделюСегодня отмечается всемирный День медлительности. Видимо, и погода в Нижегородской области действует по этому сценарию. Холода не торопятся отступать — в Приволжской столице по-прежнему морозно и солнечно.