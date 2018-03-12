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Новости от Р-Спорт

16:03 (мск)Р-Спорт
Чемпионат Греции приостановлен после инцидента с владельцем ПАОКа СаввидиМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Проведение чемпионата Греции по футболу приостановлено после инцидента в матче ПАОКа и АЕКа, заявил заместитель министра по делам спорта Георгиос Василиадис.
15:37 (мск)Р-Спорт
Эрмитажный кот Ахилл назначен оракулом чемпионата мира-2018 по футболуС. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Эрмитажный кот Ахилл, который был оракулом Кубка конфедераций-2017 по футболу, выступит в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года, соответствующие бумаги уже подписаны, сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.
11:49 (мск)Р-Спорт
Акимова не выступит на этапе Кубка мира в НорвегииМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская биатлонистка Татьяна Акимова пропустит восьмой этап Кубка мира в норвежском Холменколлене по состоянию здоровья, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.
08:59 (мск)Р-Спорт
Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке на 15 кмМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок на Паралимпийских играх в Пхенчхане.
08:57 (мск)Р-Спорт
Дабл-дабл Джеймса не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Лейкерс»МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
08:52 (мск)Р-Спорт
Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Даллас»МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
08:48 (мск)Р-Спорт
«Бруклин» уступил «Филадельфии», Мозгов не набрал очковМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Филадельфии» обыграли «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА.
08:40 (мск)Р-Спорт
Азаренко уступила во втором круге турнира в Индиан-УэллсеМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Белоруска Виктория Азаренко не смогла преодолеть барьер второго раунда теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.
00:24 (мск)Р-Спорт
Нападающий «Тоттенхэма» Кейн пройдет обследование после травмы голеностопаНападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн пройдет медицинское обследование, чтобы определить тяжесть травмы голеностопа, которую он получил в матче против Борнмута (4:1), сообщает агентство Рейтер.
11 мартаР-Спорт
Баскетболисты «Торонто» обыграли «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБАБаскетболисты «Торонто Рэпторс» победили «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА.
11 мартаР-Спорт
Футболисты «Милана» вырвали победу у «Дженоа» в матче чемпионата Италии«Милан» взял верх над «Дженоа» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу за счет гола в концовке.
11 мартаР-Спорт
Марит Бьерген выиграла гонку на 30 км на этапе Кубка мираМОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Норвежская лыжница Марит Бьёрген победила в масс-старте на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).
11 мартаР-Спорт
«Барселона» объявила о трансфере Артура Энрике из «Гремио»МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Испанская «Барселона» объявила на своем официальном сайте о достижении договоренности с «Гремио» по трансферу футболиста бразильской команды Артура Энрике.
11 мартаР-Спорт
Павлова победила в спринте на этапе Кубка IBU в УватеМОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская биатлонистка Евгения Павлова стала победительницей спринта на домашнем этапе Кубка IBU, который проходит в Увате.
11 мартаР-Спорт
Логинов и Слепов взяли золото и серебро в спринте на этапе Кубка IBUМОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские биатлонисты Александр Логинов и Алексей Слепов завоевали золотую и серебряную медали соответственно в спринте на этапе Кубка IBU, который проходит в Увате.
11 мартаР-Спорт
Россияне остались без наград во 2-й медальный день Паралимпиады-2018ПХЕНЧХАН, 11 мар — РИА Новости. Спортсмены из России не сумели завоевать награды во второй медальный день на зимних Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
11 мартаР-Спорт
Абдикаримова: Паралимпиада в Пхенчхане морально очень труднаяПХЕНЧХАН, 11 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российская лыжница и биатлонистка Акжана Абдикаримова заявила РИА Новости, что ей морально тяжело выступать на Паралимпийских играх в Пхенчхане из-за недопуска до соревнований мужской российской команды, а также старшего тренера Ирины Громовой.
11 мартаР-Спорт
«Питтсбург» проиграл «Торонто», Малкин отметился голевой передачейМОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз», за который выступает россиянин Евгений Малкин, проиграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
11 мартаР-Спорт
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Сан-Антонио»МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» взяла верх над «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
11 мартаР-Спорт
Серена Уильямс стала соперницей Винус Уильямс по третьему кругу турнира в СШАМОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.
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