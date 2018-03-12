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Эрмитажный кот Ахилл назначен оракулом чемпионата мира-2018 по футболу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Эрмитажный кот Ахилл, который был оракулом Кубка конфедераций-2017 по футболу, выступит в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года, соответствующие бумаги уже подписаны, сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.