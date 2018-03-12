Эрмитажный кот Ахилл назначен оракулом чемпионата мира-2018 по футболуС. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Эрмитажный кот Ахилл, который был оракулом Кубка конфедераций-2017 по футболу, выступит в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года, соответствующие бумаги уже подписаны, сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.
11:49 (мск)Р-Спорт
Акимова не выступит на этапе Кубка мира в НорвегииМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская биатлонистка Татьяна Акимова пропустит восьмой этап Кубка мира в норвежском Холменколлене по состоянию здоровья, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.
Абдикаримова: Паралимпиада в Пхенчхане морально очень труднаяПХЕНЧХАН, 11 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российская лыжница и биатлонистка Акжана Абдикаримова заявила РИА Новости, что ей морально тяжело выступать на Паралимпийских играх в Пхенчхане из-за недопуска до соревнований мужской российской команды, а также старшего тренера Ирины Громовой.