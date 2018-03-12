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Новости от Интерфакс

16:13 (мск)Интерфакс
Почти 50 человек погибли в результате крушении самолета в КатмандуПри жесткой посадке в аэропорту столицы Непала также пострадали 22 человека.
13:10 (мск)Интерфакс
Минтруд объяснил рост зарплат бюджетников в январе-феврале майскими указамиМосква. 12 марта. INTERFAX.RU — Врачи, ученые и преподаватели вузов получили увеличенные зарплаты в феврале в рамках исполнения майских указов — в этом году их среднее жалование должно вырасти до двойной средней зарплаты в регионе, заявил глава Минтруда России Максим Топилин.
10:12 (мск)Интерфакс
Речь Путина о новом российском оружии разочаровала ПентагонДжеймс Мэттис не увидел предпосылок для изменения стратегического баланса между Россией и США.
07:40 (мск)Интерфакс
Лондон приготовился официально обвинить Москву в отравлении СкрипаляМосква. 12 марта. INTERFAX.RU — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения» в попытке отравить нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, пишет в понедельник Times.
11 мартаИнтерфакс
Украина собралась к 2022 году снизить потребление газа почти на третьМосква. 11 марта. INTERFAX.RU — Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что, согласно прогнозу, к 2022 году страна может снизить потребление природного газа до 13 млрд куб.м с 18 млрд куб.м, потребленных в 2017 году.
11 мартаИнтерфакс
Марин Ле Пен предложила новое название для «Национального фронта»Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен предложила провести «ребрендинг» партии, переименовав ее в «Национальное объединение» («Rassemblement national»), пишет в воскресенье The Guardian.
11 мартаИнтерфакс
Путин назвал крушение АПЛ «Курск» следствием сложностей в вооруженных силахМосква. 11 марта. INTERFAX.RU — Крушение подводной лодки «Курск» стало последствием запущенного состояния вооруженных сил после развала СССР, заявил президент России Владимир Путин.
11 мартаИнтерфакс
Источник рассказал об обращении уважаемых людей по поводу «Смерти Сталина»Как сообщил собеседник «Интерфакса», не стоит в ближайшее время ждать выхода картины на российские экраны.
11 мартаИнтерфакс
Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 параллельно разработке «Кинжалов»Испытания высокоточного авиационного ракетного комплекса успешно прошли в ночь на воскресенье.
11 мартаИнтерфакс
Трамп пообещал добиться «грандиозного успеха» на переговорах с КНДРМосква. 11 марта. INTERFAX.RU — Переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном могут провалиться, а могут привести к грандиозной политической сделке, заявил президент США Дональд Трамп.
10 мартаИнтерфакс
При взрыве газа в Краснодаре пострадали семь человекМосква. 10 марта. INTERFAX.RU — Семь человек пострадали при взрыве газа в Краснодаре, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
10 мартаИнтерфакс
Трамп рассказал о возможной сделке с КНДРМосква. 10 марта. INTERFAX.RU — Сделка с КНДР находится в процессе проработки, в случае реализации она станет очень важной для всего мира, заявил президент США Дональд Трамп.
10 мартаИнтерфакс
Путин высказался о вмешательстве в выборы в других государствахМосква. 10 марта. INTERFAX.RU — Россия не поощряет вмешательство в выборы других стран и не отдает приказы по совершению подобных действий, заявил президент РФ Владимир Путин.
9 мартаИнтерфакс
Все европейские спутники вышли на орбиту после запуска ракеты «Союз»Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Все спутники O3b после запуска с космодрома Куру во Французской Гвиане, отделились от разгонного блока и вышли на орбиту, сообщили «Интерфаксу» на космодроме.
9 мартаИнтерфакс
Ракета «Союз» стартовала с космодрома КуруМосква. 9 марта. INTERFAX.RU — Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя европейскими телекоммуникационными аппаратами O3b стартовала на полчаса позже запланированного из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили «Интерфаксу» на космодроме.
8 мартаИнтерфакс
В Бельгии с замороженных счетов режима Каддафи исчезли миллиарды евроМосква. 8 марта. INTERFAX.RU — Более 10 млрд евро из замороженных по решению ООН в 2011 году ливийских активов исчезли со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013—2017 годах, сообщил в четверг бельгийский еженедельник Le Vif.
7 мартаИнтерфакс
Кадыров рассказал подробности крушения вертолета в горах ЧечниМосква. 7 марта. INTERFAX.RU — Разбившийся в Чечне вертолет упал в пропасть с высоты 150 метров при высадке пограничников, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
7 мартаИнтерфакс
С мая МРОТ в России будет приравнен к прожиточному минимумуЗакон опубликован на официальном портале правовой информации.
7 мартаИнтерфакс
На месте крушения вертолета в Чечне обнаружен выжившийПричиной происшествия могло стать столкновение вертолета со скалой.
7 мартаИнтерфакс
«Газпром» объяснил возврат предоплаты «Нафтогаза» за мартМосква. 7 марта. INTERFAX.RU. Нафтогаз Украины" сам предлагал привести контракт на закупку газа в соответствие с решением Стокгольмского арбитража, но его предложения не соответствовали этому решению, а также содержали ряд дополнительных условий, которые «Газпром» согласовать не готов, заявил журналистам зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.
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