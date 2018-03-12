13:10 (мск) Интерфакс

Минтруд объяснил рост зарплат бюджетников в январе-феврале майскими указами

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Врачи, ученые и преподаватели вузов получили увеличенные зарплаты в феврале в рамках исполнения майских указов — в этом году их среднее жалование должно вырасти до двойной средней зарплаты в регионе, заявил глава Минтруда России Максим Топилин.