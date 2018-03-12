Трамп рассказал о возможной сделке с КНДРМосква. 10 марта. INTERFAX.RU — Сделка с КНДР находится в процессе проработки, в случае реализации она станет очень важной для всего мира, заявил президент США Дональд Трамп.
Ракета «Союз» стартовала с космодрома КуруМосква. 9 марта. INTERFAX.RU — Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя европейскими телекоммуникационными аппаратами O3b стартовала на полчаса позже запланированного из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили «Интерфаксу» на космодроме.
«Газпром» объяснил возврат предоплаты «Нафтогаза» за мартМосква. 7 марта. INTERFAX.RU. Нафтогаз Украины" сам предлагал привести контракт на закупку газа в соответствие с решением Стокгольмского арбитража, но его предложения не соответствовали этому решению, а также содержали ряд дополнительных условий, которые «Газпром» согласовать не готов, заявил журналистам зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.