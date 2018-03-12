1 марта Вести Сочи

Владимир Путин: В Сочи откроют международный математический центр

В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин сообщил о создании трех международных математических центров, один из них будет располагаться в Сочи, еще два в Москве и Санкт-Петербурге.