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Новости от Вести Сочи

10:59 (мск)Вести Сочи
Welcome Foodball Cup: во время ЧМ-2018 Сочи примет гастрономический фестивальС 14 июня по 15 июля в Сочи, как и в других российских городах принимающих футбольный чемпионат мира, пройдет гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup.
7 мартаВести Сочи
В Сочи уничтожили более 40 кг санкционных сыровСотрудники Сочинской таможни провели рейд на одном из рынков Центрального района Сочи и выявили запрещенную к ввозу на территорию РФ продукцию из стран ЕС, в отношении которой применяются специальные экономические меры.
5 мартаВести Сочи
Массовое ДТП в Сочи: 6 автомобилей столкнулись на мокрой дороге4 марта на улице Донской в районе мясокомбината произошло дорожно-транспортное происшествие. Судя по кадрам с места аварии, столкнулись 6 машин.
3 мартаВести Сочи
В мэрии Сочи сообщили, какие улицы курорта будут перекрывать во время ЧМ-2018По данным сочинского муниципалитета, с 10 июня по 17 июля, в дни проведения футбольного чемпионата мира, в центре города будут перекрыты несколько улиц.
3 мартаВести Сочи
К ЧМ-2018 Сочи и Волгоград свяжут авиасообщениемВ начале мая авиакомпания UTair откроет прямые рейсы из Волгограда в Сочи и Казань. Сейчас из города-героя регулярно выполняются перелеты только в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск.
3 мартаВести Сочи
Более 2 млн рублей получит семья сочинки, погибшей в авиакатастрофе Ан-148Семья жительницы Сочи Марины Калашник, погибшей 11 февраля при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, получит 2 млн рублей в качестве компенсации.
1 мартаВести Сочи
Владимир Путин: В Сочи откроют международный математический центрВ своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин сообщил о создании трех международных математических центров, один из них будет располагаться в Сочи, еще два в Москве и Санкт-Петербурге.
27 февраляВести Сочи
Численность жителей Сочи перевалила за полмиллионаСогласно статистике на конец 2017 года, численность населения Большого Сочи превысила 506 тыс. человек. В 2016 году на курорте официально проживало порядка 480 тыс. человек. Об этом на сессии Городского собрания Сочи сообщил мэр курорта Анатолий Пахомов.
26 февраляВести Сочи
Праздник футбола пройдет в Сочи6 марта на площади Южного мола жителей и гостей города ждет праздничная программа. Так Сочи отметит 100 дней до начала Чемпионата мира по футболу 2018.
26 февраляВести Сочи
Экспресс-автобусы появились в СочиПо Дублёру Курортного проспекта начали курсировать экспресс-автобусы.
26 февраляВести Сочи
В Сочи изменены номера телефонов вызова «скорой»В Сочи изменились номера телефонов для вызова скорой медицинской помощи.
24 февраляВести Сочи
В Сочи мимоза зацвела раньше обычногоНа российско-абхазской границе началась предпразднечная страда. Предприниматели из соседней республики завозят в Сочи мимозу. Потом цветы отправляются в путешествие по стране.
22 февраляВести Сочи
Работу эвакуаторов в Сочи ужесточатВ Сочи увеличат количество рейдов по выявлению машин, припаркованных в неположенных местах. Такое решение приняли на межведомственном совещании в администрации города.
17 февраляВести Сочи
В горах Сочи возможен сход лавинВ Сочи объявлено экстренное предупреждение.
14 февраляВести Сочи
Олимпийские отели планируют продать на инвестфоруме в СочиДля финансового оздоровления компании один из самых крупных владельцев недвижимости, расположенной на территории Олимпийского парка, решил выставить объекты на продажу.
13 февраляВести Сочи
Незаконную пятиэтажку снесут в СочиЗа незаконное возведение пятиэтажного дома на застройщика подали в суд.
13 февраляВести Сочи
Родители учеников сочинских школ сдадут ЕГЭСочи традиционно примет участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
12 февраляВести Сочи
В Сочи в результате ДТП сгорела машина, есть пострадавшиеВ Лазаревском районе Сочи на улице Лазарева произошло ДТП, сообщили в отделении по пропаганде УВД Сочи.
7 февраляВести Сочи
В Сочи уволен директор школы, в которой сняли скандальное видеоДиректор школы № 4, в которой был снят скандальный ролик, уволен по собственному желанию, сообщается на сайте городского управления по образованию.
6 февраляВести Сочи
Земля уходит из-под ног: жители Сочи жалуются на оползниНа территории сочинского побережья насчитывается порядка 500 крупных оползней. Около 40 процентов всей территории города повреждено оползневыми процессами, размеры некоторых превышают 100 гектаров.
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