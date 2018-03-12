В Сочи уничтожили более 40 кг санкционных сыровСотрудники Сочинской таможни провели рейд на одном из рынков Центрального района Сочи и выявили запрещенную к ввозу на территорию РФ продукцию из стран ЕС, в отношении которой применяются специальные экономические меры.
Численность жителей Сочи перевалила за полмиллионаСогласно статистике на конец 2017 года, численность населения Большого Сочи превысила 506 тыс. человек. В 2016 году на курорте официально проживало порядка 480 тыс. человек. Об этом на сессии Городского собрания Сочи сообщил мэр курорта Анатолий Пахомов.
26 февраляВести Сочи
Праздник футбола пройдет в Сочи6 марта на площади Южного мола жителей и гостей города ждет праздничная программа. Так Сочи отметит 100 дней до начала Чемпионата мира по футболу 2018.
В Сочи мимоза зацвела раньше обычногоНа российско-абхазской границе началась предпразднечная страда. Предприниматели из соседней республики завозят в Сочи мимозу. Потом цветы отправляются в путешествие по стране.
22 февраляВести Сочи
Работу эвакуаторов в Сочи ужесточатВ Сочи увеличат количество рейдов по выявлению машин, припаркованных в неположенных местах. Такое решение приняли на межведомственном совещании в администрации города.