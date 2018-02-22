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Новости от Noi.md

22 февраляNoi.md
Молдова на повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным деламСовет Европейского союза по иностранным делам обсудит текущее состояние дел в Молдове, наряду с другими вопросами, которые будут рассматриваться в рамках заседания 26 февраля.
22 февраляNoi.md
Первый город Молдовы с современным освещениемКалараш стал первым городом в Молдове с современным освещением, которое контролируется онлайн.
21 февраляNoi.md
Министерство образования предлагает увеличить стипендии на 5%Гарантированный размер всех видов студенческих и учебных стипендий будет увеличен на 5% с 1 января 2018, сообщает Noi.md.
21 февраляNoi.md
ОБСЕ призывает Кишинев и Тирасполь выполнить оставшиеся обязательстваКишинев и Тирасполь должны завершить переговоры по оставшимся приоритетным вопросам до конца февраля.
21 февраляNoi.md
Около 1600 кг продукции колбасного завода в Анений Ной подлежит уничтожениюПредставители правоохранительных органов изъяли в целях последующего уничтожения 1580 кг продуктов колбасного завода в Анений Ной.
20 февраляNoi.md
ДПМ не исключает, что поддержит Раду на будущих местных выборахРуководство Демократической партии пока не приняло окончательное решение о способе участия в досрочных местных выборах в Кишиневе, сообщает Noi.md.
19 февраляNoi.md
В адрес парламента поступило около 400 петицийФизические и юридические лица направили в адрес парламента Республики Молдова 3723 петиций и устных обращений в 2017 году, сообщает Noi.md.
16 февраляNoi.md
Ион Чебан об отставке Киртоакэ: одно из немногих правильных решенийЭто одно из немногих правильных решений, принятых Дорином Киртоакэ за десять лет своего пребывания в должности. Так, советник-социалист Ион Чебан прокомментировал решение отстраненного генпримара столицы Дорина Киртоакэ подать в отставку, сообщает NOI.md.
13 февраляNoi.md
Усатый подает в отставку с поста мэра БельцЛидер «Нашей партии» (НП) Ренато Усатый подаст в отставку с поста мэра Бельц на этой неделе.
12 февраляNoi.md
Врио генпримара хочет большей чистоты в городеВременно исполняющая обязанности генпримара столицы Сильвия Раду недовольна тем, что экономические агенты, которые занимаются строительством в Кишиневе, распространяют грязь на территории города.
12 февраляNoi.md
Климатологи выяснили, что уничтожает льды АнтарктикиОстанки древнего планктона помогли ученым выяснить, что главным разрушителем льдов Антарктики являются теплые глубинные течения, подмывающие основание морской части ее льдов и заставляющие ее раскалываться на части.
12 февраляNoi.md
Марс ядовит: на поверхности Красной планеты обнаружена хлорная кислотаНовое исследование ученых показало, что соединения в марсианской почве могут уничтожать целые бактериальные культуры в течение нескольких минут.
10 февраляNoi.md
Дело Шора передадут в суд КагулаДело скандально известного бизнесмена Илана Шора, обвиняемый в мошенничестве и отмывании денег из Banca de Economii, будет передано в Кагул.
10 февраляNoi.md
С 1 марта будут выдаваться новые свидетельства о регистрации автотранспортаАгентство публичных услуг с 1 марта будет выдавать свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца — VP2017, а с 26 февраля и новый образец временного свидетельства о регистрации.
10 февраляNoi.md
Застреленного в голову полицейского обнаружили в парке на ЧеканахСегодня, 10 февраля, около 8:55, в парковой зоне по улице Михая Садовяну в столичном секторе Чеканы был обнаружен труп 41-летнего мужчины. Он погиб от выстрела в голову. Возле него лежал пистолет.
10 февраляNoi.md
Граждане Молдовы спешат приобретать медицинские полисы со скидкойВ январе нынешнего года более 17 400 граждан Молдовы внесли взносы обязательного медицинского страхования, исчисленные в виде фиксированной суммы, что на 2 700 человек больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
10 февраляNoi.md
Младенцы могут читать ваши мысли«Дети в возрасте 18 месяцев способны угадывать мысли других людей», — пишет Daily Mail, ссылаясь на данные исследования.
9 февраляNoi.md
Кишиневский адвокат задержан НЦБК на 72 часаСотрудники НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали столичного адвоката в рамках деле об извлечении выгоды из влияния.
9 февраляNoi.md
Воронин: Мое мнение о Габуриче изменилосьЛидер ПКРМ Владимир Воронин заявил, что он уже не такого хорошего мнения о бывшем премьер-министре, а ныне министре экономики Кирилле Габуриче, цитирует новостной портал Noi.md.
9 февраляNoi.md
Воронин: ПКРМ может выиграть предстоящие парламентские выборыПредседатель ПКРМ Владимир Воронин считает, что его партия может выиграть предстоящие парламентские выборы и вернуться к власти.
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