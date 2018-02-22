Врио генпримара хочет большей чистоты в городеВременно исполняющая обязанности генпримара столицы Сильвия Раду недовольна тем, что экономические агенты, которые занимаются строительством в Кишиневе, распространяют грязь на территории города.
12 февраляNoi.md
Климатологи выяснили, что уничтожает льды АнтарктикиОстанки древнего планктона помогли ученым выяснить, что главным разрушителем льдов Антарктики являются теплые глубинные течения, подмывающие основание морской части ее льдов и заставляющие ее раскалываться на части.
Воронин: Мое мнение о Габуриче изменилосьЛидер ПКРМ Владимир Воронин заявил, что он уже не такого хорошего мнения о бывшем премьер-министре, а ныне министре экономики Кирилле Габуриче, цитирует новостной портал Noi.md.