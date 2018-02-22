10 февраля Noi.md

Застреленного в голову полицейского обнаружили в парке на Чеканах

Сегодня, 10 февраля, около 8:55, в парковой зоне по улице Михая Садовяну в столичном секторе Чеканы был обнаружен труп 41-летнего мужчины. Он погиб от выстрела в голову. Возле него лежал пистолет.