11 марта Vesti.kz

«Ясно, что в лучшем случае он небрежен в еде». Президент IBO высказался о допинг-пробе «Канело»

Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Левин в интервью WorldBoхingNews высказал свое мнение о положительной допинг-пробе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), которую он сдал перед вторым боем с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).