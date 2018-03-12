Джулиус Индонго потерпел второе поражение подряд нокаутомВ поединке за вакантный титул «временного» чемпиона мира по версии WBС в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американский проспект Риджис Прогрейс (21−0, 18 КО) не заметил Джулиуса Индонго (22−2, 11 КО) из Намибии, сообщает vRINGe.com.
СМИ назвали вероятного соперника Василия ЛомаченкоУкраинец Василий Ломаченко (10−1, 8 КО) хочет провести поединок в Лондоне, сообщает vRINGe.com со ссылкой на корреспондента talkSPORT.com и вице-президента промоутерской компании Top Rank Promotions Карла Морретти.