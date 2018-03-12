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Новости от Vesti.kz

09:38 (мск)Vesti.kz
«Вес всегда был его проблемой». Альвареса заподозрили в применении допинга с 2012 годаМексиканец попался за два месяца до реванша с Головкиным.
09:32 (мск)Vesti.kz
«Андрей Сергеевич все еще в форме». Eurosport отметил победный гол Аршавина в первом туре КПЛ-2018Россиянин принес «Кайрату» волевую победу над новичком лиги.
11 мартаVesti.kz
«Астана Арланс» со счетом 0:5 проиграл «Патриотам» из России и потерпел первое поражение в WSBБоксеры «Астана Арланс» со счетом 0:5 проиграли «Патриот Боксинг Тим» в матчевой встрече восьмого сезона Всемирной серии бокса (WBS) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.
11 мартаVesti.kz
Боксеры «Астана Арланс» досрочно проиграли российским «Патриотам»Боксеры «Астана Арланс» досрочно проиграли «Патриот Боксинг Тим» в матчевой встрече Всемирной серии бокса (WBS) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.
11 мартаVesti.kz
«Ясно, что в лучшем случае он небрежен в еде». Президент IBO высказался о допинг-пробе «Канело»Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Левин в интервью WorldBoхingNews высказал свое мнение о положительной допинг-пробе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), которую он сдал перед вторым боем с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).
11 мартаVesti.kz
Казахстанец нокаутировал россиянина и вместе с Левитом и Ералиевым выиграл «золото» в ФинляндииСеребряный призер молодежного чемпионата мира Бек Нурмаганбет нокаутом выиграл финальный поединок международного турнира в Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.
11 мартаVesti.kz
«Иртыш» под руководством 33-летнего испанского тренера обыграл «Атырау» в первом туре КПЛФутболисты «Иртыша» разгромили «Атырау» в матче первого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
11 мартаVesti.kz
«Тобол» стартовал с победы над «Жетысу» в новом сезоне КПЛФутболисты «Жетысу» проиграли «Тоболу» в первом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
11 мартаVesti.kz
Гол узбекистанского форварда принес «Ордабасы» победу над «Шахтером»Форвард усилил игру с замены и покинул поле из-за травмы.
11 мартаVesti.kz
Баскетболисты «Астаны» победили «Химки» в матче Единой лиги ВТБСразу два игрока столичного клуба набрали по 16 очков.
11 мартаVesti.kz
«Актобе» с молодыми игроками и дублерами победил «Кайсар»Футболисты «Кайсара» проиграли «Актобе» в первом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
11 мартаVesti.kz
«Кайрат» одержал волевую победу над новичком в первом туре КПЛФутболисты «Кайрата» победили петропавловский «Кызыл-Жар СК» в первом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
11 мартаVesti.kz
Уроженец Казахстана Липинец потерпел первое поражение в карьере и потерял титул чемпиона мира по версии IBFТитульный поединок состоялся в Техасе.
10 мартаVesti.kz
Василий Левит выиграл у российского боксера и стал шестым финалистом Казахстана на турнире в ФинляндииЧемпион мира Кайрат Ералиев и серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит вышли в финал международного турнира в Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.
10 мартаVesti.kz
«В подвешенном состоянии». Казахстанский боксер рассказал о проблемах с американским промоутером27-летний казахстанский боксер-профессионал Радмир Ахмедиев (11−1, 8 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о проблемах в сотрудничестве с американским промоутером Лу Саварезе.
10 мартаVesti.kz
Пожизненно отстраненного от футбола тренера пригласили экспертом на ТВАзербайджанский телеканал Idman Azərbaycan пригласил в эфир своей передачи в качестве футбольного эксперта человека, который недавно был пожизненно отстранен от футбола, сообщает Azerisport.com.
10 мартаVesti.kz
Казахстанец Руслан Мадиев одержал досрочную победу на профи-ринге в СШАКазахстанский боксер Руслан Мадиев провел очередной бой на профи-ринге в США. Его соперником был мексиканец Мартин Мартинес, которого казахстанец отправил в нокаут в четвертом раунде, передает корреспондент Vesti.kz.
10 мартаVesti.kz
Джулиус Индонго потерпел второе поражение подряд нокаутомВ поединке за вакантный титул «временного» чемпиона мира по версии WBС в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американский проспект Риджис Прогрейс (21−0, 18 КО) не заметил Джулиуса Индонго (22−2, 11 КО) из Намибии, сообщает vRINGe.com.
10 мартаVesti.kz
Пакьяо не включил Фредди Роуча в свой тренерский штаб перед боем в Куала-ЛумпуреКак сообщает Аllboxing.ru, в пресс-релизе о поединке 24 июня против Лукаса Матиссе филиппинский боксер Мэнни Пакьяо объявил и состав своего тренерского штаба, и в нем не оказалось его многолетнего наставника американца Фредди Роуча.
10 мартаVesti.kz
СМИ назвали вероятного соперника Василия ЛомаченкоУкраинец Василий Ломаченко (10−1, 8 КО) хочет провести поединок в Лондоне, сообщает vRINGe.com со ссылкой на корреспондента talkSPORT.com и вице-президента промоутерской компании Top Rank Promotions Карла Морретти.
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