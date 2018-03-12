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Новости от Вести - Пермь

09:01 (мск)Вести - Пермь
На эспланаде поставят памятник Счастливой семьеВ Перми подвели итоги конкурса на лучший эскиз памятника «Счастливая семья».
08:16 (мск)Вести - Пермь
В Перми за сутки раскупили 3 миллиона цветовПеред 8 марта букеты из флористических салонов выносили охапками.
7 мартаВести - Пермь
Глава Перми поздравил женщинПраздник пришел к водителям городских трамваев и троллейбусов.
7 мартаВести - Пермь
Ветра зимыНа Пермский край обрушилась новая стихия — сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
6 мартаВести - Пермь
Пермский губернский оркестр дарил женщинам цветы и музыкуПермский губернский оркестр поздравил зрительниц большой программой «Дарите женщинам цветы».
6 мартаВести - Пермь
Синоптики обещают серьезное похолоданиеОжидается первое в марте арктическое вторжение.
6 мартаВести - Пермь
В Перми будут развивать новое химическое производствоОчередной проект по импортозамещению.
5 мартаВести - Пермь
В Губахе начинается стройка ценой в 58 миллиардов рублейНа Метафраксе появится сразу 4 тысячи новых рабочих мест.
5 мартаВести - Пермь
Пермь наращивает объемы дорожного строительстваВ Перми будет отремонтировано 17 дорожных объектов общей площадью 400 тысяч кв.м. Что попало в перечень знаковых строек?
2 мартаВести - Пермь
Синоптики подвели итоги прошедшей зимыЭта зима стала одной из самых малоснежных за последние 17 лет.
2 мартаВести - Пермь
Пермяки встретили первый день весны массовым обливаниемХолодное, морозное утро не помешало пермякам встретить первый день весны. Необычный флешмоб прошел на набережной реки Камы. Здесь обливались водой, и делали это отнюдь не закаленные холодами моржи, а обычные горожане.
2 мартаВести - Пермь
Потоп на ул. Восстания вызвал транспортный коллапсОколо 1,5 часов вода лилась сплошным потоком на пересечении улиц Висимская и Восстания.
1 мартаВести - Пермь
Поликлиники Пермского края переходят на новый формат работыВ Прикамье стартовал проект «Новая поликлиника», цель которого — сделать медпомощь максимально доступной.
1 мартаВести - Пермь
Будущее России: В Прикамье наградили лучших школьников52 лучших школьника Пермского края были награждены за призовые места в международных и российских олимпиадах.
28 февраляВести - Пермь
В Ботаническом саду распустились тропические цветыНесмотря на морозы и метели в одной из оранжерей Ботанического сада Перми распустились тропические цветы.
28 февраляВести - Пермь
Самолеты из-за непогоды не смогли приземлиться в ПермиНакануне из-за сильной метели в пермском аэропорту не смог приземлиться рейс авиакомпании «Аэрофлот» Шереметьево-Большое Савино.
28 февраляВести - Пермь
В Прикамье открывают новые избирательные участки18 марта проголосовать можно будет в шаговой доступности.
28 февраляВести - Пермь
Свинокомплекс отстояли?Проблемы сельского хозяйства заняли большую часть поездки губернатора Пермского края по Верещагинскому и Краснокамскому районам.
28 февраляВести - Пермь
Коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопадаНепогода доставила немало проблем пешеходам, автомобилистам и городским коммунальным службам.
28 февраляВести - Пермь
Пожар в Чусовом: Возбуждено уголовное делоСледователям предстоит провести экспертизы, опросить людей. Появились первые версии причин случившегося.
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