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Новости от Вести - Пермь
09:01 (мск)
Вести - Пермь
На эспланаде поставят памятник Счастливой семье
В Перми подвели итоги конкурса на лучший эскиз памятника «Счастливая семья».
08:16 (мск)
Вести - Пермь
В Перми за сутки раскупили 3 миллиона цветов
Перед 8 марта букеты из флористических салонов выносили охапками.
7 марта
Вести - Пермь
Глава Перми поздравил женщин
Праздник пришел к водителям городских трамваев и троллейбусов.
7 марта
Вести - Пермь
Ветра зимы
На Пермский край обрушилась новая стихия — сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
6 марта
Вести - Пермь
Пермский губернский оркестр дарил женщинам цветы и музыку
Пермский губернский оркестр поздравил зрительниц большой программой «Дарите женщинам цветы».
6 марта
Вести - Пермь
Синоптики обещают серьезное похолодание
Ожидается первое в марте арктическое вторжение.
6 марта
Вести - Пермь
В Перми будут развивать новое химическое производство
Очередной проект по импортозамещению.
5 марта
Вести - Пермь
В Губахе начинается стройка ценой в 58 миллиардов рублей
На Метафраксе появится сразу 4 тысячи новых рабочих мест.
5 марта
Вести - Пермь
Пермь наращивает объемы дорожного строительства
В Перми будет отремонтировано 17 дорожных объектов общей площадью 400 тысяч кв.м. Что попало в перечень знаковых строек?
2 марта
Вести - Пермь
Синоптики подвели итоги прошедшей зимы
Эта зима стала одной из самых малоснежных за последние 17 лет.
2 марта
Вести - Пермь
Пермяки встретили первый день весны массовым обливанием
Холодное, морозное утро не помешало пермякам встретить первый день весны. Необычный флешмоб прошел на набережной реки Камы. Здесь обливались водой, и делали это отнюдь не закаленные холодами моржи, а обычные горожане.
2 марта
Вести - Пермь
Потоп на ул. Восстания вызвал транспортный коллапс
Около 1,5 часов вода лилась сплошным потоком на пересечении улиц Висимская и Восстания.
1 марта
Вести - Пермь
Поликлиники Пермского края переходят на новый формат работы
В Прикамье стартовал проект «Новая поликлиника», цель которого — сделать медпомощь максимально доступной.
1 марта
Вести - Пермь
Будущее России: В Прикамье наградили лучших школьников
52 лучших школьника Пермского края были награждены за призовые места в международных и российских олимпиадах.
28 февраля
Вести - Пермь
В Ботаническом саду распустились тропические цветы
Несмотря на морозы и метели в одной из оранжерей Ботанического сада Перми распустились тропические цветы.
28 февраля
Вести - Пермь
Самолеты из-за непогоды не смогли приземлиться в Перми
Накануне из-за сильной метели в пермском аэропорту не смог приземлиться рейс авиакомпании «Аэрофлот» Шереметьево-Большое Савино.
28 февраля
Вести - Пермь
В Прикамье открывают новые избирательные участки
18 марта проголосовать можно будет в шаговой доступности.
28 февраля
Вести - Пермь
Свинокомплекс отстояли?
Проблемы сельского хозяйства заняли большую часть поездки губернатора Пермского края по Верещагинскому и Краснокамскому районам.
28 февраля
Вести - Пермь
Коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопада
Непогода доставила немало проблем пешеходам, автомобилистам и городским коммунальным службам.
28 февраля
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Пожар в Чусовом: Возбуждено уголовное дело
Следователям предстоит провести экспертизы, опросить людей. Появились первые версии причин случившегося.
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