2 марта Вести - Пермь

Пермяки встретили первый день весны массовым обливанием

Холодное, морозное утро не помешало пермякам встретить первый день весны. Необычный флешмоб прошел на набережной реки Камы. Здесь обливались водой, и делали это отнюдь не закаленные холодами моржи, а обычные горожане.