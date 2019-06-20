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11:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Прямая линия с Владимиром Путиным» (видео)

В ходе программы Владимир Путин отвечает на интересующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Во время загрузки произошла ошибка.

О программе

Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8−800−200−40−40. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7−499−550−40−40, +7−495−539−40−40. Вопросы в виде СМС или ММС принимаются на номер 0−40−40 только с телефонов российских операторов, отправить их можно бесплатно. Сообщения принимаются только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.

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Также обратиться к президенту можно через специальное мобильное приложение «Москва — Путину» или сайт программы moskva-putinu.ru.

Обращения принимаются и от пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. Официальные группы программы в социальных сетях — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Вопросы президенту будут приниматься вплоть до конца «Прямой линии», онлайн-трансляция которой начнется 20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Онлайн-трансляция
РИА НовостиТАССКоммерсантъ-Онлайн
Событий пока нет
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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