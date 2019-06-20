11:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Прямая линия с Владимиром Путиным» (видео)
В ходе программы Владимир Путин отвечает на интересующие граждан вопросы, касающиеся
Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8−800−200−40−40.
Также обратиться к президенту можно через специальное мобильное приложение «Москва — Путину» или сайт программы
Обращения принимаются и от пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. Официальные группы программы в социальных сетях — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Вопросы президенту будут приниматься вплоть до конца «Прямой линии»,