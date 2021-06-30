«Прямая линия с Владимиром Путиным» (видео)

Основные вопросы, поступающие в этом году на прямую линию, касаются коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
В сообщении пресс-службы президента от 20 июня отмечается, что «каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение “Москва — Путину”, которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы также принимаются через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0−40−40 и по телефону 8−800−200−40−40. Текстовые и видеовопросы к президенту могут быть отправлены и через социальные сети “ВКонтакте” и “Одноклассники”. Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu».
Прием вопросов осуществляется вплоть до окончания программы 30 июня.
Из-за границы позвонить в Единый центр обработки сообщений можно по телефонам +7−499−550−40−40, +7−495−539−40−40. Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.
В 2020 году из-за пандемии прямая линия не проводилась отдельно, а была совмещена с другим мероприятием — большой пресс-конференцией президента. В этом году высокотехнологичный формат программы позволит избежать нарушения санитарно-эпидемиологических требований, связанных с COVID, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства.