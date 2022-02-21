21:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Путин выступает с телеобращением к россиянам: прямая трансляция
Тема обращения — ситуация в Донбассе.
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В понедельник президент России Владимир Путин провел внеочередное большое заседание Совета безопасности, где обсуждал вопрос о признании ДНР и ЛНР. После того, как глава государства выслушал доклады участников, он заявил, что примет решение в понедельник.
Ранее с просьбой признать независимость к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.