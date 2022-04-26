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06:10 (мск), источник: © РИА Новости

Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы

СЕУЛ, 26 апр — РИА Новости. Лидер Северной Кореи на параде в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Источник: РИА "Новости"

«Мы будем принимать меры для еще большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости», — заявил Ким Чен Ын.

По его словам, Северная Корея примет усилия, чтобы быть готовой в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия.

В особенности необходимо количественно и качественно укреплять ядерные силы, символ и основу нашей военной мощи, чтобы в случае войны иметь возможность использовать их в качестве инструмента в разнообразных операция с разными целями и проявить способность к ядерному сражению.
Ким Чен Ын
лидер Северной Кореи

Северокорейский лидер также отметил, что, хотя основная функция ядерного оружия — это «предотвращение войны», его предназначение не может ограничиваться только этим.

«Если какая-то сила покусится на наши основные интересы, невозможно будет не использовать вторую неожиданную функцию наших ядерных сил», — заявил Ким Чен Ын.

Парад прошел в Северной Корее в понедельник примерно с 22:00 (16:00 мск) на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Южнокорейские СМИ сообщали, что Пхеньян мобилизовал около 20 тысяч солдат и технику. По их информации, на репетициях можно было увидеть более 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету «Хвасон-8», недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-17» и баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ).

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