Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы

«Мы будем принимать меры для еще большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости», — заявил Ким Чен Ын.
По его словам, Северная Корея примет усилия, чтобы быть готовой в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия.
В особенности необходимо количественно и качественно укреплять ядерные силы, символ и основу нашей военной мощи, чтобы в случае войны иметь возможность использовать их в качестве инструмента в разнообразных операция с разными целями и проявить способность к ядерному сражению.
Ким Чен Ынлидер Северной Кореи
Северокорейский лидер также отметил, что, хотя основная функция ядерного оружия — это «предотвращение войны», его предназначение не может ограничиваться только этим.
«Если какая-то сила покусится на наши основные интересы, невозможно будет не использовать вторую неожиданную функцию наших ядерных сил», — заявил Ким Чен Ын.
Парад прошел в Северной Корее в понедельник примерно с 22:00 (16:00 мск) на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Южнокорейские СМИ сообщали, что Пхеньян мобилизовал около 20 тысяч солдат и технику. По их информации, на репетициях можно было увидеть более 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету «Хвасон-8», недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-17» и баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ).