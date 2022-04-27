Байден выдвинул посла в Словакии на пост главы дипмиссии США на Украине

Президент США Джо Байден направил на рассмотрение Сената Конгресса кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США на Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Кандидатура направленна в Сенат: Бриджит Бринк [выдвигается] на пост чрезвычайного и полномочного посла США на Украине», — говорится в сообщении.
Накануне Байден объявил, что новым американским послом на Украине станет Бринк, которая сейчас занимает пост посла в Словакии. О том, что президент США выбрал кандидата на данный пост, сообщал CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне и Киеве еще 1 февраля.
Должность посла США на Украине остается свободной с мая 2019 года. Предыдущую главу диппредставительства Мари Йованович отозвали в Вашингтон. На тот момент президентом США был Дональд Трамп.
The Wall Street Journal писала, что, по словам адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, она мешала ему «убеждать» власти Киева начать расследование против компании Burisma, в которой работал сын Джо Байдена Хантер. После этого США на Украине представляла временная поверенная Кристина Квин.
Бриджит Бринк работает дипломатом 25 лет, имеет степень магистра международных отношений и политической теории в Лондонской школе экономики. Она знает русский язык, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский.
Бринк была назначена послом США в Словакии в июле 2019 года. До этого она в разное время работала в Совете национальной безопасности, в посольствах США в Сербии, Узбекистане и Грузии.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 апреля заявил, что американские дипломаты начнут постепенно возвращаться на Украину со следующей недели. К тому же Вашингтон рассмотрит вопрос об открытии посольства в Киеве. По словам Блинкена, это может произойти «в течение пары недель».