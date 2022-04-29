Кремль оценил планы США о конфискации активов бизнесменов из РФ

«Это, конечно, очень опасный прецедент, который является вопиющим искажением любых правовых норм, нарушением всех вообще правовых понятий. Это не что иное, как простая экспроприация частной собственности и попытка псевдо-узаконить эту экспроприацию. Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может», — заявил Песков.
Представитель Кремля добавил, что данные действия США демонстрируют, «насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои» в области частной собственности.
28 апреля стало известно, что президент США Джо Байден направит предложение конгрессу по расширению полномочия правительства страны по изъятию связанных с Россией активов и их передаче в пользу Украины.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что одобрение палатой представителей США проекта, по которому власти могут направлять на поддержку Украины арестованные активы иностранцев, демонстрирует, что Вашингтону «любые законы не писаны».