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16:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко: слава богу, что у нас диктатура, зато порядок есть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва и Латвия не дают своим гражданам воспользоваться установленным для них безвизовым режимом с Белоруссией в период с 15 апреля по 15 мая. Также он рассказал о преимуществах диктатуры перед демократией.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Открыли границу для них перед католической Пасхой, и Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!» — отметил Лукашенко в разговоре с жителями Чичерска в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.

«Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой», — иронично добавил он.

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