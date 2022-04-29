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17:00 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев анонсировал принятие закона о пребывании в России иностранцев

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В ближайшее время будет принят закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Нужно учитывать, что в скором будущем планируется принять новый закон, который будет регулировать все вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране. Здесь нужно провести будет анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту», — сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Медведев отметил, что эта работа уже ведется, но массив законодательства достаточно «пестрый», и требует внимательного отношения.

«Ну и соответственно нужно вносить коррективы. В нынешних условиях, видимо, есть смысл воздержаться от заключения новых соглашений, если они не продиктованы насущной необходимостью», — добавил он.

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