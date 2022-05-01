FT: США и Британия обсудили меры для снижения риска войны с Китаем из-за Тайваня

Переговоры прошли в начале марта на Тайване между координатором Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Куртом Кэмпбеллом, высокопоставленным представителем Совета национальной безопасности по Китаю Лаурой Розенбергер и представителями Великобритании. Как пишет FT, стороны обсуждали сотрудничество для снижения вероятности войны с Китаем.
По данным газеты, США хочет активизировать сотрудничество с европейскими союзниками по поводу Тайваня и действий Китая. Администрация Джо Байдена предоставила некоторым союзникам разведданные, которыми ранее было запрещено делиться с другими государствами. Белый дом и представитель британского правительства не стали комментировать информацию о переговорах.
Напряженность в отношениях США и Китая усилилась после визита делегации из шести американских конгрессменов на Тайвань в апреле. Минобороны КНР расценило эту поездку как «серьезные неправильные сигналы тайваньским сепаратистам».