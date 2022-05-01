Володин предложил конфисковать в России бизнес граждан из недружественных стран

«Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам… Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более $500 млрд», — написал спикер нижней палаты парламента в своем Telegram-канале.
По словам господина Володина, принятый в США закон не повлияет на экономику России. «Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие», — отметил господин Володин. Также он напомнил, что заморожены российские золотовалютные резервы на сумму порядка $300 млрд. «Вернут, никуда не денутся. Это средства государства», — добавил он.
Спикер Госдумы констатировал, что российские предприниматели выкупают доли работающих в России зарубежных компаний, которые решили свернуть бизнес. По его словам, бизнесмены «действуют цивилизованно и в соответствии с нормами международного прав, чего нельзя сказать в отношении ряда недружественных стран: Литвы, Латвии, Польши, да и тех же США, которые просто занимаются воровством».
Ранее Джо Байден направил в Конгресс законопроект, который позволит распродавать конфискованное имущество попавших под санкции россиян в пользу Украины. Анонсируя это нововведение, президент США сказал, что речь идет о «полученных нечестным путем доходах», связанных с «российской клептократией». В Кремле назвали эту инициативу «экспроприацией».