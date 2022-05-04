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12:27 (мск), источник: РАПСИ

Высокопоставленным японским чиновникам запрещен въезд в Россию — МИД

МОСКВА, 4 мая — РАПСИ. Власти России запретили въезд в страну 63 высокопоставленным японским чиновникам, включая премьер-министра Фумио Кисиду и министра иностранных дел Ёсимасу Хаяси, сообщает МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

Решение о бессрочном запрете на въезд последовало в качестве ответа на введение правительством Японии санкций в отношении российских граждан, в том числе и высшего руководства государства.

«Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны. В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны», — говорится в сообщении российского ведомства.

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