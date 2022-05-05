В СБ считают, что эмигрировавшие из России с началом СВО деятели перечеркнули свои заслуги

«Если иммигрировавший в Грецию русский рэпер гнусно заявляет, что “русская нация не та, чтобы ее жалеть”, это говорит об ущербности его воспитания, о червоточащей душе, о предательстве себя, своих родителей и страны», — отметил он, комментируя подобные действия.
По мнению Мухитова, «отказавшиеся от Родины “бизнесмены и шоумены” в одночасье перечеркнули свои заслуги и успехи, растоптали свою репутацию».
«При этом лицемерно полагают, что совершили героический поступок, путая героизм с отступничеством, изменой и отщепенством, — заметил он. — Духовная бедность, слабость характера и безволие заставили их переметнуться на сторону врага».
Причем, продолжил помощник секретаря Совбеза, такие люди «не понимают, что не стоят даже волоска ребят, погибших, защищая национальные интересы России».
«Высмеивая звание Народного артиста России, глумясь над значимостью всенародного признания, открыто унижают народ России. Либералы оказались приспособленцами, паразитировавшими много лет на россиянах. Зарабатывали на нас миллионы, скупая недвижимость и открывая счета за рубежом», — обрисовал ситуацию он.
Мухитов добавил, что не желает называть конкретные имена, чтобы общество поскорее их забыло.
Он пояснил, что не стоит игнорировать «урок истории двухтысячелетней давности», когда имя Герострата, поджигателя храма Артемиды, осталось в памяти потомков, в отличие от имен его строителей.
При этом, по оценке помощника секретаря Совбеза РФ, истинными героями являются такие деятели культуры, как, например, Ольга Берггольц, поддерживавшая своими стихами жителей блокадного Ленинграда.
«Как Иосиф Кобзон, исполнявший песни в Афганистане. Как артисты, которые воодушевляли наших солдат и офицеров во время контртеррористических операций, или музыканты оркестра под управлением Валерия Гергиева, которые давали концерт в Пальмире, — перечислил он. — Прославлять надо тех, кто как Юлия Чичерина с 2014 года своим творчеством вдохновляют жителей Донбасса».
Героями, продолжил Мухитов, можно считать родителей, вырастивших и воспитавших «парней, которые ценой своей жизни боролись с международным терроризмом на Северном Кавказе и сегодня борются с современным фашизмом на Украине».
«Герои — это 27 миллионов наших соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их смерть навсегда останется не просто трагической страницей истории, но и частью памяти, души и морали каждого россиянина», — подчеркнул он.
Помощник секретаря Совбеза обратил внимание на то, как мать погибшего во время СВО десантника Владимира Зозулина, получая звезду Героя России за сына, «еле сдерживая слезы, сказала, что она гордится Родиной, народом, президентом и армией».
«И никаких оскорблений в отношении Украины и народов, ее населяющих. Потому что она — настоящая русская женщина. Такой народ не победить никому и никогда», — уверен он.
Мухитов добавил, что сегодня российская армия героически сражается на Украине «против неофашизма, неонацизма, опьяненных жаждой крови наемников и выродков из нацбатальонов, по отношению к которым возникает лишь чувство отвращения».
«Знаете, как говорили в еще не до конца освобожденном Мариуполе местные жители? “Мы услышали слова “Аллах акбар” и перекрестились: “Слава Богу, русские пришли!” — рассказал он.
Помощник секретаря СБ подчеркнул, что вне зависимости от вероисповедания и национальности, единый российский народ борется с попытками Запада поработить жителей Украины, Донбасса и России.
«Мы навеки запомним имена посмертно удостоенных звания Героя России десантников Нурмагомеда Гаджимагомедова и Дениса Зорина, разведчиков Маскима Пескового и Владимира Зозулина, танкистов Дамира Исламова и Дамира Гилемханова, росгвардейца Максима Концова, командира батальона “Спарта” Владимира Жоги. Их заслуги перед Родиной, как и подвиг тысяч других солдат и офицеров — участников специальной военной операции, достойны памяти всех поколений», — заключил он.