Постпред США: Вашингтон не видит возможности лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН

Она признала, что относится с пониманием к позиции президента Украины Владимира Зеленского, который утверждает, что организация «действует медленно» в вопросе членства России в Совбезе.
Томас-Гринфилд обвинила Россию в угрозах применения ядерного оружия. Она также отметила, что власти РФ озвучивали ложные обвинения в адрес США и Украины относительно химического оружия.
«Так что нам нужно начать с угрозы», — указала представитель США.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации российские военные захватили карту Украины с отметками хранилищ ядовитых веществ.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.