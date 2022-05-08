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17:12 (мск), источник: ТАСС

Первая леди США прибыла на Украину с необъявленным визитом

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Первая леди США Джилл Байден посетила с необъявленным визитом Украину в рамках своей поездки в Европу. Как сообщает в воскресенье пресс-пул Белого дома, супруга американского президента пробыла на территории страны чуть менее двух часов и уже вернулась на территорию Словакии.

Источник: AP 2022

«Кортеж первой леди США пересек в 14:41 по словацкому времени [15:41 мск] границу с Украиной, куда она прибыла с необъявленным визитом», — сообщили журналисты пула. «Кортеж проехал через Ужгород и прибыл в расположенную там школу номер шесть», — отметили они.

На украинской территории Байден встретилась с супругой президента Украины Еленой Зеленской. «Это первый раз с 24 февраля, когда Зеленская появилась на публике», — приводятся в сообщении пресс-пула слова представителя американской администрации.

«Две первых леди провели встречу за закрытыми дверями», — информировали журналисты. Она длилась около часа.

Затем Джилл Байден отправилась обратно в Словакию. «Кортеж первой леди пересек границу и выехал на территорию Словакии в 16:30 [17:30 мск]», — сообщили журналисты пула.

Супруга американского президента прибыла с визитом в Словакию в субботу. В воскресенье она сначала направилась в город Кошице и село Вишне-Немецке для встречи с украинскими беженцами, добровольцами и представителями местных органов власти. Джилл Байден посетила в том числе КПП на словацко-украинской границе, где к ней присоединился премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. 9 мая первая леди США встретится в Братиславе с членами правительства и президентом республики Зузаной Чапутовой. До Словакии она посетила Румынию.

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