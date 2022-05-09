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10:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Вице-премьер Борисов: у России достаточно высокоточных ракет и боеприпасов

Зампред правительства Юрий Борисов заявил, что у России имеется достаточный запас высокоточных ракет и боеприпасов для выполнения всех поставленных перед вооруженными силами (ВС) РФ задач. Он отметил, что все типы высокоточного российского вооружения подтвердили свои боевые характеристики в ходе конфликта на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объёмах», — уточнил господин Борисов в интервью «Интерфаксу».

Он добавил, что информация западных источников об исчерпании военного ресурса России не соответствует действительности и что запасов вооружения у ВС РФ хватит для выполнения всех поставленных задач. Он не уточнил, о каких именно целях российской армии идет речь.

«Все типы российского высокоточного оружия подтвердили свои боевые характеристики, что позволило с высокой точностью поражать объекты военной инфраструктуры на всей территории Украины», — отметил вице-премьер, пояснив, что в настоящее время ведется работа над совершенствованием данного вида вооружения.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об использовании высокоточного вооружения против украинских военных объектов. Представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что Россия будет наращивать «масштабы и количество» ракетных ударов по Киеву в ответ на обстрелы территорий РФ.

Андрей Сапожников

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