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15:19 (мск), источник: © РИА Новости

Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в Москве

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в районе Исторического музея. По традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика.

Президент переговаривался с рядом идущими, приветствовал и пожимал руки участникам акции.

К моменту начала шествия дождь уже закончился, светило солнце.

Глава государства несколько лет принимал участие в мероприятии, но не последние пару лет на фоне распространения коронавируса. Путин тогда заверил, что «Бессмертный полк» еще пройдет по Красной площади.

«Бессмертный полк» — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

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