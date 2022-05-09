Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в Москве

Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в районе Исторического музея. По традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика.
Президент переговаривался с рядом идущими, приветствовал и пожимал руки участникам акции.
К моменту начала шествия дождь уже закончился, светило солнце.
Глава государства несколько лет принимал участие в мероприятии, но не последние пару лет на фоне распространения коронавируса. Путин тогда заверил, что «Бессмертный полк» еще пройдет по Красной площади.
«Бессмертный полк» — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.