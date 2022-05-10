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14:22 (мск), источник: Известия

Губернатор Томской области Жвачкин объявил об отставке

Глава Томской области Сергей Жвачкин уходит с поста губернатора. Об этом политик сообщил 10 мая на официальном интернет-портале региона.

Источник: РИА "Новости"

По словам политика, в январе ему исполнилось 65 лет.

«И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», —добавил он.

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