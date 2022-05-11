09:30 (мск), источник: Газета.Ру
Захарова рассказала о переговорном процессе с Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переговорный процесс с Украиной.
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«Контакты осуществляются», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская и немецкая стороны хотят добиться скорейшего прекращения огня на Украине, которое позволит довести до конца переговоры Киева и Москвы.
Он подчеркнул, что только переговоры между сторонами конфликта позволят восстановить мир.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Екатерина Зайцева