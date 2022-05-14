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05:12 (мск), источник: © РИА Новости

Ким Чен Ын заявил о «крупнейшем потрясении» в истории КНДР

СЕУЛ, 14 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что из-за распространения в стране инфекционного заболевания Северная Корея столкнулась с крупнейшим потрясением с момента основания республики, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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Источник: AFP 2022

Отмечается, что для того, чтобы проверить работу запущенной в стране «чрезвычайной противоэпидемической системы высшего разряда», 14 мая там созвали заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи под председательством Ким Чен Ына. В нем участвовали представители минздрава КНДР и Государственного чрезвычайного противоэпидемического штаба, которые доложили обстановку с распространением заболевания.

На этой неделе КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться «незнакомая лихорадка».

«Генеральный секретарь (Ким Чен Ын. — Прим. ред) заявил, что, в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьезная, можно называть распространение и в нашей стране этого зловредного инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента ее основания, но мы сколько угодно сможем преодолеть кризис, если не потеряем сосредоточенность на реализации антивирусных мер, будем поддерживать организованность и контроль и усилим борьбу с инфекцией», — передает агентство.

По его информации, на субботу, с конца апреля по 13 мая по всей стране у более 524 440 человек диагностировали высокую температуру, но более 243 тысяч уже выздоровели, 288 тысяч с лишним граждан все еще находятся на изоляции и проходят лечение. Всего погибли 27 человек, при этом у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса «омикрон» BA.2, так называемый «стелс-омикрон».

Северная Корея ввела в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда», по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и «искоренить источник заразы» в кратчайшие сроки.

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