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21:10 (мск), источник: ТАСС

Зеленский подписал закон о запрете на Украине «пророссийских партий»

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет основания для запрета в стране политических партий положением о «пророссийской позиции». Об этом в субботу сообщается на сайте Верховной рады.

Источник: Reuters

«14 мая закон возвращен с подписью президента» — говорится в сообщении.

Документ о внесении изменений в законодательные акты Украины о запрете политических партий был направлен на подпись Зеленскому 6 мая. Представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале сообщила, что закон вступит в силу на следующий день после опубликования. Рада поддержала соответствующий законопроект 3 мая.

Законом уточняется, что в случае запрета по решению суда деятельности партии ее фракция в парламенте будет подлежать роспуску, депутаты станут внефракционными.

Закон о запрете также предполагает изъятие имущества и активов партий в пользу государства.

В конце марта Зеленский объявил о приостановке на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с РФ. В числе таких партий оказались «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».

12 мая фракция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в украинском парламенте была официально ликвидирована.

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