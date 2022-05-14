Зеленский подписал закон о запрете на Украине «пророссийских партий»

«14 мая закон возвращен с подписью президента» — говорится в сообщении.
Документ о внесении изменений в законодательные акты Украины о запрете политических партий был направлен на подпись Зеленскому 6 мая. Представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале сообщила, что закон вступит в силу на следующий день после опубликования. Рада поддержала соответствующий законопроект 3 мая.
Закон о запрете также предполагает изъятие имущества и активов партий в пользу государства.
В конце марта Зеленский объявил о приостановке на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с РФ. В числе таких партий оказались «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».
12 мая фракция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в украинском парламенте была официально ликвидирована.