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15:51 (мск), источник: © РИА Новости

Путин назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов экономическим аутодафе

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европейский союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран».

Президент подчеркнул, что Европа в долгосрочной перспективе становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы. В то же время Запад отказывается признать, что к всплеску инфляции привели именно вводимые санкции, и пытается найти виновного «на стороне».

В свою очередь, Россия должна действовать прагматично и исходить из собственных интересов, продолжил глава государства.

«Государство будет делать все, что от нас зависит, чтобы создать условия для изменений бизнес-моделей компаний — совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что власти будут повышать доступность кредитов и страховых услуг для нефтяных компаний, стимулировать проекты глубокой переработки сырья и развития отечественных технологий, включая освоение и эксплуатацию месторождений.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Европе рассматривают возможность полного отказа от российских нефти и газа, шестой раунд санкций предусматривает нефтяное эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.

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