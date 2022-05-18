Госдума планирует запретить иностранцам доступ к услугам суррогатных матерей

Эту информацию подтвердили в профильном комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, который планирует рассмотреть законопроект на заседании 19 мая, а также в комитете-соисполнителе по вопросам семьи, женщин и детей.
«Пробелы в законодательстве о суррогатном материнстве создают почву для преступлений. Случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей», — пояснил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
По его словам, из-за того, что у таких детей нет российского гражданства, преступления с ними легче скрыть.
«Это первый шаг на пути к запрету торговли детьми. Лично я именно так рассматриваю суррогатное материнство, а не как вспомогательную технологию для женщин, которые не могут иметь детей. Те женщины, которые оказывают эту услугу, как правило, делают это из-за безысходного материального положения. 90% женщин готовы от этого отказаться, если им не будут за это платить. Уверена, что до окончания этой весенней сессии мы примем этот закон», — заявила глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
У Следственного комитета РФ и Генпрокуратуры есть ужасающая статистика по инцидентам с суррогатными детьми.
Ранее Госдума планировала рассмотреть законопроект в феврале этого года. Однако сроки сдвинулись, возможно, из-за отсутствия на тот момент официального отзыва правительства. Как выяснили «Известия», в конце апреля такой положительный отзыв на законопроект был дан. При этом кабинет министров предлагает учесть ряд замечаний.