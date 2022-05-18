Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья

«Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы — нейтральная страна, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», — заявила Санду, выступая на пленарном заседании Европарламента.
По ее словам, Кишинев ищет мирное политическое решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдавии. «Правительство пытается сохранить стабильность и найти дипломатическое решение конфликта, мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны», — подчеркнула президент.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.