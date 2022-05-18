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17:00 (мск), источник: © РИА Новости

Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья

КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду с трибуны Европарламента заявила, что российские военные должны быть выведены с территории Приднестровья, поскольку они нарушают нейтралитет республики.

Источник: AP 2022

«Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы — нейтральная страна, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», — заявила Санду, выступая на пленарном заседании Европарламента.

По ее словам, Кишинев ищет мирное политическое решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдавии. «Правительство пытается сохранить стабильность и найти дипломатическое решение конфликта, мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны», — подчеркнула президент.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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