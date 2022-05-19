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09:32 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Китая предостерегли США от вмешательства во внутренние дела страны

ПЕКИН, 19 мая — РИА Новости. Китай примет решительные меры по защите суверенитета и национальных интересов, если США вмешаются в его внутренние дела, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в телефонном разговоре с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщил китайский МИД.

Источник: © РИА Новости

По словам Ян Цзечи, в последнее время Вашингтон допустил несколько «неверных действий и заявлений», вмешиваясь во внутренние дела Китая.

«Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности, и мы воплотим наши слова в реальность», — сказал политик.

Он подчеркнул, что тайваньский вопрос — самый важный, чувствительный и ключевой в китайско-американских отношениях, и, если США будут настаивать на разыгрывании «тайваньской карты» и продолжат идти по неверному пути, это неизбежно приведет к опасной ситуации.

«Мы призываем США четко осознать ситуацию, строго соблюдать обязательства и соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике», — заключил Ян Цзечи.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на «политике одного Китая». Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.

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