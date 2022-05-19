Власти Китая предостерегли США от вмешательства во внутренние дела страны

По словам Ян Цзечи, в последнее время Вашингтон допустил несколько «неверных действий и заявлений», вмешиваясь во внутренние дела Китая.
«Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности, и мы воплотим наши слова в реальность», — сказал политик.
Он подчеркнул, что тайваньский вопрос — самый важный, чувствительный и ключевой в китайско-американских отношениях, и, если США будут настаивать на разыгрывании «тайваньской карты» и продолжат идти по неверному пути, это неизбежно приведет к опасной ситуации.
«Мы призываем США четко осознать ситуацию, строго соблюдать обязательства и соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике», — заключил Ян Цзечи.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на «политике одного Китая». Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.