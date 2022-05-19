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19:07 (мск), источник: Газета.Ру

Лукашенко сообщил о покупке у России «нужного количества» «Искандеров» и С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск купил у России «нужное количество» комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400, передает госагентство «БелТА».

Источник: AP 2022

«Мы договорились с [Владимиром] Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих “Искандеров”, С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальное», — сказал президент на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Лукашенко также отметил, что с Путиным также обсуждалась сфера ракетостроения.

По его словам, белорусы значительно продвинулись в этом вопросе, однако с российскими коллегами построить «нормальную ракету» будет быстрее. Так, указал глава республики, создать ракету типа «Искандер» в сотрудничестве со специалистами из России можно будет уже к концу года.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы «Искандер». Он также сообщил о планах купить у России «Искандеры», которые будут задействованы для обороны республики, и подчеркнул, что это оружие «покрывает всю территорию Польши и до Балтики», прибалтийских стран, а также территорию «Украины за Киев».

Ксения Максимова

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