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17:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Канада ввела новые персональные и экспортные антироссийские санкции

14 граждан России, причастные по мнению Канады к событиям на Украине, включены в санкционный список страны. Канадская сторона также наложила ограничения на экспорт ювелирных украшений, алкоголя и предметов искусств из России.

Источник: Reuters

«Новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников путинского режима», — поясняется в пресс-релизе ведомства, опубликованном на сайте правительства Канады. В нем не уточняется, о каких именно гражданах РФ идет речь и что конкретно послужило причиной их включения в санкционный реестр. Введенные ограничения предполагают запрет на сотрудничество с канадскими гражданами и компаниями для российских физических лиц и пребывание на территории Канады.

Отмечается, что правительство Канады также «запрещает экспорт в Россию целевых предметов роскоши, в том числе алкогольных напитков, табачных изделий, некоторых текстильных изделий и спортивной одежды, обуви, элитной одежды и аксессуаров, ювелирных изделий, посуды и предметов искусства».

Ограничения коснутся и импорта из РФ предметов роскоши, алкогольных напитков, морепродуктов и алмазов.

По данным ведомства, объем импорта данных позиций из России в Канаду в прошлом году оценивался приблизительно в $60 млн.

8 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадская сторона в ближайшее время планирует ввести санкции против 40 физических и пяти юридических лиц из России. Тогда он также использовал формулировку «олигархи и соратники режима», упомянутую в актуальном тексте МИДа Канады.

Андрей Сапожников

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