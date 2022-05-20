Канада ввела новые персональные и экспортные антироссийские санкции

«Новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников путинского режима», — поясняется в пресс-релизе ведомства, опубликованном на сайте правительства Канады. В нем не уточняется, о каких именно гражданах РФ идет речь и что конкретно послужило причиной их включения в санкционный реестр. Введенные ограничения предполагают запрет на сотрудничество с канадскими гражданами и компаниями для российских физических лиц и пребывание на территории Канады.
Отмечается, что правительство Канады также «запрещает экспорт в Россию целевых предметов роскоши, в том числе алкогольных напитков, табачных изделий, некоторых текстильных изделий и спортивной одежды, обуви, элитной одежды и аксессуаров, ювелирных изделий, посуды и предметов искусства».
Ограничения коснутся и импорта из РФ предметов роскоши, алкогольных напитков, морепродуктов и алмазов.
8 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадская сторона в ближайшее время планирует ввести санкции против 40 физических и пяти юридических лиц из России. Тогда он также использовал формулировку «олигархи и соратники режима», упомянутую в актуальном тексте МИДа Канады.