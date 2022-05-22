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09:20 (мск), источник: © РИА Новости

Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая — РИА Новости. Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда».

Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса.

«От нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство», — отметил Каракаев.

Он также предположил, что в ближайшее время вряд ли удастся создать средства для перехвата этого оружия.

«Те качества — энергоемкость энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом имеющегося боевого оснащения и комплекса средств преодоления, сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса “Сармат” противоракетной обороны не существует, так как ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия», — добавил командующий РВСН.

Каракаев уточнил, что один из элементов преодоления ПРО — сокращение участка разгона ракеты после старта.

По его словам, «Сармат» разгоняется почти так же быстро, как и легкие твердотопливные ракеты при том, что она относится к тому типу, который медленнее набирает скорость.

Кроме того, подчеркнул командующий РВСН, ожидается, что «Сармат» простоит на вооружении 50 лет, поскольку это позволяют характеристики ракеты и ее надежность.

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