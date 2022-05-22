Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Он пояснил, что возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса.
«От нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство», — отметил Каракаев.
«Те качества — энергоемкость энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом имеющегося боевого оснащения и комплекса средств преодоления, сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса “Сармат” противоракетной обороны не существует, так как ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия», — добавил командующий РВСН.
Каракаев уточнил, что один из элементов преодоления ПРО — сокращение участка разгона ракеты после старта.
Кроме того, подчеркнул командующий РВСН, ожидается, что «Сармат» простоит на вооружении 50 лет, поскольку это позволяют характеристики ракеты и ее надежность.