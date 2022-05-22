В Минэкономики Германии предложили ликвидировать газовую сеть

Такую необходимость он мотивировал планами по декарбонизации немецкой экономики. «Разумеется, в 2045 году газа в сетях больше не будет», — сказал он.
До сих пор энергетический сектор исходил из того, что страна, постепенно отказываясь от атомной энергетики и угольных электростанций, продолжит использовать газопроводы и будет постепенно переходить на углеродно-нейтральные виды топлива, такие как водород, биогаз и синтетический метан.
Планы Минэкономики, однако, подверглись критике. Глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг счел нецелесообразным демонтаж сетей. «Это обесценит существующую инфраструктуру, которая стоит несколько сотен миллиардов евро», — указал он.
«Миллионы домохозяйств подключены к сетям, в первую очередь они нуждаются в жизнеспособной перспективе», — сказал он, продолжив, что по этим сетям можно качать углеродно-нейтральные газы для потребителей. Излишне перекрывать пути, которые потом понадобятся, полагает Либинг. Он также усомнился в возможности перехода с газового отопления в 2024 году на тепловые насосы.
Отвергли планы министерства и в Федеральном объединении предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), сочтя демонтаж сетей «абсолютно контрпродуктивным»: они снабжают энергией 20 млн домохозяйств и 1,8 млн компаний.
«Газораспределительные сети являются важной частью нашей будущей энергетической системы и повышают устойчивость всей системы газоснабжения», — отметила глава BDEW Керстин Андреэ.
Немецкое энергетическое агентство DENA, учредителями которого является Минэкономики, согласно с предложением статс-секретаря. Согласно прогнозам DENA, к 2045 году потребление газа должно сократиться примерно на треть.
По его словам, эмбарго будет означать «два с половиной года простоя на производстве в центральных сферах с соответствующим влиянием на значительную часть промышленности».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявлял о возможности устранить зависимость от российской нефти в течение года, но для отказа от газа стране, по его мнению, понадобится больше времени. Это он связывал в том числе с отсутствием в Германии инфраструктуры для поставок других энергоносителей.