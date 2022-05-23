Салливан: отдельные удары по партиям оружия для Украины не смогут прервать всю цепочку поставок

«Мы считаем, что располагаем диверсифицированной и устойчивой системой поставок оружия на Украину. Если складываются обстоятельства так, что русские смогут выявить и атаковать некоторые поставки на земле на Украине, это фундаментально в стратегическом смысле не прервет военную помощь, которую мы оказываем», — сказал господин Салливан на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Минобороны России несколько раз заявляло, что нанесло удары по поступающим с Запада вооружениям. 19 мая президент США Джо Байден сообщил, что предоставит Украине новый пакет военной помощи. Его стоимость оценивается в $100 млн. Господин Байден также подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Также 21 мая президент США подписал закон о выделении Украине финансовой помощи в размере $40 млрд. Газета The Washington Post назвала Украину самым крупным получателем военной помощи США.