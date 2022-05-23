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00:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Салливан: отдельные удары по партиям оружия для Украины не смогут прервать всю цепочку поставок

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что удары по отдельным партиям оружия для Украины не повлияют на его поставки. По его словам, страны выстроили устойчивую систему поставок вооружения.

Источник: AP 2022

«Мы считаем, что располагаем диверсифицированной и устойчивой системой поставок оружия на Украину. Если складываются обстоятельства так, что русские смогут выявить и атаковать некоторые поставки на земле на Украине, это фундаментально в стратегическом смысле не прервет военную помощь, которую мы оказываем», — сказал господин Салливан на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Минобороны России несколько раз заявляло, что нанесло удары по поступающим с Запада вооружениям. 19 мая президент США Джо Байден сообщил, что предоставит Украине новый пакет военной помощи. Его стоимость оценивается в $100 млн. Господин Байден также подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Также 21 мая президент США подписал закон о выделении Украине финансовой помощи в размере $40 млрд. Газета The Washington Post назвала Украину самым крупным получателем военной помощи США.

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