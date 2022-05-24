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03:59 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области русский язык станет государственным

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от украинских националистов Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Источник: © РИА Новости

«Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории», — сказал РИА Новости Стремоусов.

По его словам, обучение в школах и вузах будет вестись на русском языке, но по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы.

«Мы не будем ущемлять ничьих прав. Плюс, у нас в регионе проживает большая община крымских татар. Целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму, мы предметно обсудим на встрече с общиной», — подчеркнул Стремоусов.

Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.

Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и «существенно снизили боевой потенциал Украины». Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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