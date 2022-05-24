В Херсонской области русский язык станет государственным

«Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории», — сказал РИА Новости Стремоусов.
«Мы не будем ущемлять ничьих прав. Плюс, у нас в регионе проживает большая община крымских татар. Целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму, мы предметно обсудим на встрече с общиной», — подчеркнул Стремоусов.
Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и «существенно снизили боевой потенциал Украины». Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.