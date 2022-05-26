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00:46 (мск), источник: ТАСС

Байден отправится на место стрельбы в школе Техаса

В результате трагедии погиб 21 человек.

Источник: AFP 2022

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен отправиться в ближайшие дни в штат Техас, чтобы побывать на месте стрельбы в одной из местных школ, в результате которой погиб 21 человек.

«[Первая леди США] Джилл [Байден] и я поедем в предстоящие дни в Техас, чтобы встретиться с семьями [погибших] <…> и, будем надеяться, хоть немного утешить общину <…>», — подтвердил американский лидер, выступая в среду в Белом доме.

По последним данным, в результате стрельбы во вторник в начальной школе в населенном пункте Ювалд в Техасе погиб 21 человек, в том числе 19 детей. Губернатор штата Грег Эбботт ранее сообщил, что огонь открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Рамос. Злоумышленник действовал в одиночку, прибывшие на место инцидента полицейские ликвидировали его. По словам губернатора, подозреваемый был вооружен пистолетом, кроме того, у него, предположительно, была при себе штурмовая винтовка.

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