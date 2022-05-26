Лукашенко потребовал создать командование на украинском направлении

«Военное давление на нас будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий на Украине. К сожалению, открылось новое направление, как это у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание», — отметил Лукашенко.
По его словам, уже сегодня белорусские военные вынуждены «на ходу» отрабатывать защиту южных границ, включая ротацию вооруженных сил. «Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую, и информацию получаю, что ребята ведут себя там достойно», — заключил он.
Проверка сил реагирования Белоруссии началась 4 мая. В ходе проверки подразделения белорусской армии отработают приведение в боевую готовность, совершат марши в назначенные районы и выполнят учебно-боевые задачи. Цель проверки — оценить готовность и способность подразделений быстро реагировать на возможные кризисные ситуации, рассказали в минобороны.
23 мая начался второй этап проверки. В ходе проверки вооружения военную и спецтехнику снимут с хранения и проведут контрольный пробег в ходе маршей на различные расстояния. Для этого не планируется призывать военнообязанных, добавили в пресс-службе.