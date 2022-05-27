Мариупольцы не хотят восстанавливать завод «Азовсталь», заявил Пушилин

«Для нас важно для Мариуполя сохранить рабочие места. И если мы говорим об “Азовстали”, то местные жители склоняются в большинстве своем, что “Азовсталь” восстанавливать не нужно по причине того, что этот завод был основным загрязнителем окружающей среды. Именно он не позволял Мариуполю стать курортным городом, несмотря на то, что все остальные атрибуты и все остальные составляющие присутствовали: это неглубокое теплое море, это море, которое содержит большое количество йода, что полезно при ряде заболеваний», — отметил глава ДНР.
Он сообщил, что «плюс росло количество онкологических заболеваний, в принципе оно зашкаливало даже по отношению к другим промышленным городам». «Связано это было, в свою очередь, с тем, что завод строился без учета экологических норм, без учета “розы ветров”. То есть, по сути, все загрязнение шло на город и на море», — сказал Пушилин.
Он сообщил, что «местные жители склоняются к тому, что его восстанавливать не нужно, и в планах, там несколько вариантов было: на месте “Азовстали” построить или технопарк, или, наоборот, парковую зону, или жилой какой-то массив».
«Это те варианты, которые в принципе будут рассматриваться в окончательном виде, и уже жители Мариуполя будут принимать решение», — отметил глава ДНР.